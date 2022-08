Abteilung Öffentliche Ordnung zieht um

Die Abteilung Öffentliche Ordnung der Stadt Bad Waldsee, zu der Bußgeldstelle, Straßenverkehrsbehörde, Waffenbehörde und Ordnungsamt gehören, zieht am Mittwoch, 3. August, in neue Büroräume um. Aus diesem Grund sind diese Abteilungen laut Stadtverwaltung am Mittwoch und Donnerstag nicht beziehungsweise nur eingeschränkt erreichbar. Ab Freitag, 5. August, befindet sich die Abteilung Öffentliche Ordnung im Gebäude Ravensburger Straße 2 im zweiten Obergeschoß. Die Telefonnummern bleiben unverändert.