Abstimmung: Waldseer wollen mehr Angebote für Jugendliche

Offenbar haben in Bad Waldsee vor allem junge Menschen das Gefühl, dass ihre Bedürfnisse nicht genügend bedient werden. Dieser Eindruck ergibt sich durch eine nicht repräsentative Abstimmung auf Schwäbische.de.

Dort wollte die „Schwäbische Zeitung“ wissen, was sich Leser für die Kurstadt wünschen. Zur Auswahl standen 13 Antworten, inspiriert von einem Onlinevoting in der Facebookgruppe „Ich bin ein Waldseer“, an dem sich Hunderte User beteiligt hatten (die SZ berichtete).

Die meisten Teilnehmer des Votings auf Schwäbische.de (61 Stimmen) wählten als Wunsch „mehr Angebote für junge Leute“ aus, gefolgt von einem Mc-Donald’s-Restaurant (60 Stimmen), einem großen Kino wie etwa dem Cinemaxx (44) und einem dm-Drogerie-Markt (41).

Auch bessere Bus- und Bahnverbindungen wünschen sich viele Leser. Diese Option bekam 35 Stimmen. „Einen richtigen Club“ wünschen sich 32 Teilnehmer. In der Facebookgruppe „Ich bin ein Waldseer“ fällt die Verteilung etwas anders aus: Dort wünschen sich bis Mitte der Woche 89 User einen dm-Markt, 85 eine „Kubi’s Kneipe“ und 69 einen Barbershop (einen Herrenfrisör mit Schwerpunkt auf Nassrasur).