Absolventen des Schreiner- und Tischler-Handwerks präsentieren ihre Gesellenstücke

Moderne Möbel vor barocker Kulisse: Zum neunten Mal in Folge haben die Absolventen des Schreiner- und Tischler-Handwerks im Haisterkircher Klosterhof und zusätzlich im Wangener Berufsschulzentrum ihre Gesellenstücke präsentiert. Den insgesamt 48 Auszubildenden im Schreiner- und Tischlerhandwerk wurden am vergangenen Samstag die vorläufigen Prüfungszeugnisse ausgehändigt.

Nach Haisterkirch waren die 31 Absolventen eingeladen worden, die ihre schulische Ausbildung jetzt an der Gewerbeschule Ravensburg abgeschlossen haben. Sie stammen aus den Landkreisen Biberach, Friedrichshafen, Ravensburg und Sigmaringen. Dazu kamen noch die 17 Absolventen der Gewerbeschule Wangen, die in der Regel aus dem Allgäu stammen. Die Überreichung der Gesellenbriefe an alle diesjährigen erfolgreichen Prüfungsteilnehmer aus dem gesamten Innungsbezirk Ravensburg wird wieder im Rahmen eines feierlichen Aktes im Wolfegger Bauernhausmuseum erfolgen.

Obermeister Michael Bucher von der Schreinerinnung Ravensburg und der Prüfungsvorsitzende Klaus Wachter (Innung Ravensburg) händigten in Haisterkirch den 31 Prüflingen ihre vorläufigen Prüfungszeugnisse aus. Ihre Lehrkräfte der Beruflichen Schule Ravensburg gehörten zu den ersten Gratulanten. Besonders viel Beifall gab es für Klaus Wachter, der ein Jubiläum feiert. Denn er ist seit 30 Jahren Prüfungsvorsitzender und hat seither über 1500 Prüfungen abgenommen. „Eine Superleistung“, bekräftigte Michael Bucher.

Der Obermeister betonte in seiner Ansprache, dass den Absolventen in ihrem gewählten Berufsweg noch viele Möglichkeiten offen stünden und dass sich die berufliche Weiterbildung lohne. Er warb dafür, die Angebote zur Fort- und Weiterbildung anzunehmen und wies auf die Aufstiegsmöglichkeiten im Berufsfeld Schreiner und Tischler hin. Den Absolventen empfahl er, an den Wettbewerben im regionalen Bereich wie auch auf Landes- und Bundesebene teilzunehmen. „Ihr könnt stolz auf eure Ergebnisse sein, die durch die heutige Präsentation der praktischen Prüfungsarbeiten ganz hervorragend zur Geltung kommen“, lobte er die Absolventen.

Ihn freute es, dass der Gesamtschnitt aller vorläufigen Prüfungsbescheinigungen mit einem guten Notendurchschnitt nachgewiesen werden konnte. Die Gesellenstücke würden auf eine solide, gute Ausbildung hinweisen. Erfreulich sei auch, dass alle bestanden haben. Er dankte den Lehrkräften, den Ausbildern in den Betrieben und der Prüfungskommission. Besonderen Grund zur Freude hatte Simon Krumm (Ausbildungsbetrieb: Jürgen und Matthias Kaiser in Horgenzell) als ihm mitgeteilt wurde, dass er mit einem Einser-Schnitt Jahrgangsbester geworden ist. Zu den Gratulanten gehörten der Bad Waldseer Bürgermeister Roland Weinschenk und Ortsvorsteherin Rosa Eisele. Bei den Verantwortlichen der Stadt und Ortschaft bedankte sich Bucher für das stets gezeigte Interesse an dieser handwerklichen Leistungsschau und für das Entgegenkommen.

In den barocken Räumen und Gängen des Klosterhofs kamen die prächtigen Gesellenstücke bestens zur Geltung. Zur aktuellen Debatte um die Klimapolitik merkte Bucher an: „Wir Handwerker leisten aufgrund unserer regionalen Vermarktung (keine langen Fahrwege und heimisches Holz) schon immer einen Beitrag zum Klimaschutz. Müssen denn unbedingt Billigprodukte aus fernen Ländern gekauft werden?“ Die zahlreichen Besucher sparten nicht mit fachmännischem Lob bezüglich der handwerklichen Produkte (Gesellenstücke), die Zeugnis geben für Ideenreichtum, Kreativität und Fantasie. Individuelle Gestaltungsmöglichkeit und praktische Anwendbarkeit gelten als Markenzeichen dieses Berufsfeldes.