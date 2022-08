Abschlussfeier der Klassen 5

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Realschule Bad Waldsee veranstaltete am 25. Juli eine Abschlussfeier für ihre 5. Klassen.

An dem gemeinsamen Abend zeigten die Schüler, was sie im Schuljahr in den jeweiligen Profilen gelernt haben. Schulleiter Holger Kläger begrüßte die zahlreich erschienenen Gäste in der Mensa des Schulzentrums.

Die Bläser der Klasse 6a unter der Leitung von Claudia Bösch zeigten ihr musikalisches Können während des Abends. Die Biliklasse überzeugte mit einer Science Performance unter der Leitung von Stefan Schwarz und Eva Schaz. Ein besonderes Highlight war der Auftritt der Zirkusschüler unter der Leitung von Dirk Klippel in der Mensa-Sporthalle.

Zuletzt freuten sich die Schüler über die Aushändigung der Urkunden ihrer Bundesjugendspiele. Ein gelungener Abend, der in einem gemeinsamen Ausklang endete.