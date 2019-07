Abschluss an der Eugen-Bolz-Schule

In der vorletzten Schulwoche wurden die Neunt- und Zehntklässler der Eugen-Bolz-Schule entlassen. Im Rahmen von laut Pressemitteilung der Schule unterhaltsamen und emotionalen Abschlussfeiern überreichte Rektor Alexander Dorn den insgesamt 50 Schulabgängern ihre Zeugnisse. Stolz wurden 19 Preise und 12 Belobigungen für besonders gute Leistungen in Empfang genommen. Alle Jugendlichen haben ihren Platz in der Berufswelt beziehungsweise in einer weiterführenden Schule gefunden.