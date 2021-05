Abrissbagger beseitigten frühere Produktionshallen von „WT Waldsee Türen“

Das Gelände zwischen dem einstigen Waldseer Sperrholzwerk und dem Erwin-Hymer-Center (EHC) an der Biberacher Straße hat sein Gesicht Anfang der Woche massiv verändert. Abrissbagger bissen sich an den Produktionshallen des ehemaligen Unternehmens „WT Waldsee Türen“ fest und machten sie innerhalb von zwei Tagen dem Erdboden gleich. Nach Angaben von EHC-Geschäftsleiter Reinhold Beller befanden sich die ungenutzten Hallen im Besitz der Erwin Hymer Group (EHG) und mussten aufgrund ihrer maroden Bausubstanz aus Sicherheitsgründen beseitigt werden. „Es ist geplant, die frei werdenden Flächen als Verkaufsflächen für neue und gebrauchte Reisemobile und Wohnwagen im offenen Raum zu nutzen. Ein entsprechender Umnutzungsantrag ist in Ausarbeitung und sobald hier nähere Details beschlossen und genehmigt sind, informieren wir gerne nochmals“, sichert Beller auf SZ-Anfrage zu. In früheren Jahren hat sich der Betrieb „WT“ einen Namen gemacht mit seinen „Waldsee-Türen“. Zahlreiche Varianten – von sachlich modern bis stillvoll - wurden hier hergestellt. Vielen Waldseern ist die Firma bis heute auch unter dem Namen Sperrholzwerk bekannt. Foto: Sabine Ziegler