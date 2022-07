Abiball 2022 – Verabschiedung mit spektakulärem Programm

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Beim diesjährigen Abiball, der aus terminlichen Gründen am Donnerstag, 30. Juni in Bad Wurzach stattfinden musste, war viel geboten, was der gesamten Schulgemeinschaft Vergnügen bereitete. Zunächst sei den nun Ehemaligen aber kräftig gratuliert: Die Bad Waldseer Schülerinnen und Schüler übertrafen am G9 Gymnasium mit einem Gesamtschnitt von 2,0 deutlich den Landesschnitt. Sensationelle 1,0-Schnitte konnten in Bad Waldsee drei Mal vergeben werden. Eine großartige Leistung.

Es gab also allen Grund zum Feiern. Die AbiturientInnen führten daher auf dem Abiball durch ein gut durchdachtes, wirklich amüsantes Programm. So gab es beispielsweise eine „Herzblatt – Show“ mit skurrilen Typen, die den bereitstehenden KollegInnen zugeteilt wurden und sich dann beispielsweise blendend als „zur Christin bekehrte Rapperin“ (Frau Stein), „Hippiebraut“ (Frau Bader-Sickinger“), adlige Dame (Frau Bühler) oder minderbemittelter Rapper (Herr Volkwein) schlugen. Der Leistungskurs Sport zeigte eine beeindruckende Performance über das Schülerleben von den Anfängen bis zum Abschluss und der Musikkurs begeisterte, indem der sogenannte „Lehrkörper“ in guter Stomp-Manier mit Röhren und Schlagwerk bearbeitet und zum Klingen gebracht wurde. Dies natürlich unter strengen Sicherheitsvorkehrungen – darin sind ja das Kollegium und die SchülerInnen mittlerweile Meister!

Dieser Art gab es noch viele amüsante und mühevoll überlegte Programmpunkte, wie zum Beispiel das Quiz, bei dem die Lehrer und Lehrerinnen zeigen mussten, wie gut sie ihre SchülerInnen wirklich kennen. Das gestaltete sich schwierig, denn kaum jemand konnte richtig erraten, wer nach einem feuchtfröhlichen Abend seine Brille im Wald verloren und am nächsten Tag wiedergefunden hat oder, wer TrägerIn des Schwarzen Gurtes in Taekwondo ist. Wer nicht da war, hat wirklich etwas verpasst! Danke den Abiturienten und Abiturientinnen für den lustigen, niveauvollen Abend und alles Gute!