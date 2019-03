Abend-Meditation mit ostkirchlichen Gesängen

Der Sergius-Chor Weingarten gestaltet am Sonntag, 17. März, um 18 Uhr in St. Peter in Bad Waldsee eine abendliche musikalische Meditation. Der Chor, der seit 40 Jahren das ostkirchliche Liedgut hauptsächlich mit Liturgien, aber auch mit Abendmeditationen und Konzerten pflegt, wird unter Leitung von Alfred Löscher in deutscher, kirchenslavischer und griechischer Sprache eine Auswahl der schönsten Melodien und Choräle aus der ostkirchlichen Liturgie vortragen. Zwischen den Gesängen wird Franz Friedel kurze Texte als meditativen Nachklang zu den Liedern sprechen. Der Eintritt ist frei (Türkollekte).