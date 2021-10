ABC-Schützen feiern ersten Schultag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Seit Freitag hat die Döchtbühlschule knapp 50 neue Schülerinnen und Schüler: Die neuen Erstklässler wurden in der Mensa feierlich eingeschult. Dieses Schuljahr beginnen zwei erste Klassen und diese passten leider nicht alle in die Mensa, sodass die Einschulungsfeier gleich zweimal zeitversetzt stattfinden musste. Dennoch war die Mensa jedes Mal gut gefüllt mit zahlreichen Familien in Dreiergruppen, die sich diesen ersten Schultag ihres Sprösslings nicht entgehen lassen wollten.

Rektor Frank Wiest begrüßte die jüngsten Schulkinder und wünschte ihnen allen einen guten Start. Danach bestaunten die Kinder das Vorlesestück „Leo Löwes erster Schultag“ zu selbst gemalten Bildern, das von den Zweitklässlern aufgeführt wurde. Anschließend ging es dann mit der Lehrerin und der Schultüte in die Klassenzimmer zum ersten Unterricht.

Die Eltern wurden während dieser Zeit vor dem Neubau von den Neuntklässlern bewirtet: Die Großen bauten die Tische und Bänke auf, sorgten für eine entsprechende Dekoration, schenkten Kaffee aus und boten selbstgebackenen Kuchen an – alles gegen eine Spende. Der Erlös aus den Spendenkassen kommt dann der Abschlussfahrt nach Berlin zu Gute. Des Weiteren säten die Eltern alle eine Lärche in einen Blumentopf. Dieser Sprössling wird dann die ständig wachsende Döchtbühlbaumschule erweitern, die seit einem Jahr am entstehen ist.