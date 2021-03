Ab Dienstag legt Bad Waldsee mit den Schnelltests los

Die Stadt Bad Waldsee startet wie berichtet am Dienstag, 16. März, mit den Corona-Schnelltests in der Stadthalle. In der Zeit von 8.30 bis 10.30 Uhr können sich alle Bürger aus Bad Waldsee einmal pro Woche kostenlos testen lassen.

Eine Voranmeldung ist nach Angaben der Stadt nicht erforderlich. Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass es zu kurzen Wartezeiten kommen könne. Die Tests werden nach weiteren Angaben der Stadt zunächst von Dienstag bis Freitag angeboten. „Nach dieser Probewoche wird entschieden, an welchen Wochentagen die Testungen weiterhin angeboten werden. Die Tests werden durch das Deutsche Rote Kreuz mit Unterstützung von Ehrenamtlichen und städtischen Mitarbeitern vorgenommen“, schreibt die Stadt in einer Mitteilung.

Auch für die Schüler gebe es ab 16. März in der Stadthalle ein Testangebot. Schüler können sich täglich von 6.30 bis 8.30 Uhr testen lassen. Für Schüler unter 18 Jahren werde eine Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten benötigt, diese würden das Testformular und die Einverständniserklärung über die Schule erhalten.

Am Samstag, 20. März, findet der erste Impftermin für 30 Bürger über 85 Jahre, die selbst nicht zu einem Impfcenter gelangen können, vor Ort in der Bad Waldseer Stadthalle statt. Das mobile Impfteam des Landkreises komme hierzu nach Bad Waldsee, so die Stadt weiter. Die Vor-Ort-Impfung werde unterstützt durch den Stadtseniorenrat, Ehrenamtlichen und städtischen Mitarbeitern.

„Dass wir nun hier vor Ort unserer älteren Mitbürgern über 85 Jahren impfen und zudem für alle die kostenlosen Test anbieten können, darüber bin ich sehr froh und erleichtert. Wie wichtig und effizient die Schnelltests sind, darüber haben wir uns bereits in unseren Alten- und Pflegeeinrichtungen sowie den Kliniken überzeugen können“, so Bürgermeister Matthias Henne in der Mitteilung. Dies alles seien wichtige Schritte bei der Bekämpfung der Pandemie.