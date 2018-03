Ab April startet ein neues Patenhuhn-Projekt

Zur Information über das neue Patenhuhn-Projekt war der Mariensaal im Bad Waldseer Schloss schon etwas groß dimensioniert, lediglich ein paar Interessierte folgten der Beschilderung ins zweite Obergeschoss. Ausgerechnet am Frühlingsanfang hielt ein abendliches Schneetreiben doch so manchen vom Besuch ab. So freute sich Sabine Mayerhofer als Vorsitzende vom Verein „Solidarische Landwirtschaft Bad Waldsee“ (Solawi), dass Siegbert Gerster als künftiger Projekt-Begleiter für Bad Waldsee seine erfolgreiche Arbeit „Hofgut Hinterstrauben“ in Ravensburg vorstellte.

„Aufgewachsen auf einer kleinen Nebenerwerbslandwirtschaft mit Milchvieh sah ich vor zwei Jahren die Chance, unseren kleinen Hof mit einem Patenhuhn-Projekt wieder zu aktivieren“ sagte der 45-jährige gelernte Kaufmann. „Ermutigt durch die Erfolge der Gemüse Solawi auf dem Hof Wild in Bad Waldsee-Unterurbach und in Ravensburg wurde die Idee der Solidarischen Hühnergemeinschaft geboren. Immer mehr Verbraucher wollen wegkommen von anonymen Lebensmitteln, gemeinsam mit einem Landwirt setzen sie sich für eine nachhaltige und gesunde Lebensmittelerzeugung ein“, so der engagierte Redner.

Bereits 50 Patenschaften

Schon ab Monat April werden auf dem Acker der Solawi Bad Waldsee gut 100 freche Hühner ihr Unwesen treiben. Diesen Start garantieren bereits 50 gezeichnete Patenschaften für eine Solidarische Hühnergemeinschaft. Siegbert Gerster ist guter Dinge, dass er für die noch freien Eierlegerinnen weitere Paten bekommen wird. Eine Hühner-Patenschaft umfasst die jeweilige Legeperiode von April bis im März des nächsten Jahres. Sein Credo lautet: „Leckere Eier aus dem (eigenen) Hühnerstall bei maximaler Transparenz und Mitsprache ohne Tötung der Bruderküken.“ Statt als „Eintagsküken“ zu Tierfutter verarbeitet zu werden, wachsen die Bruderhähne in fünf Monaten langsam zu vitalen Tieren heran. In Demeter-Qualität werden sie jetzt zu hochwertigen leckeren Delikatessen verarbeitet.

Einblicke ins Hühnerleben

Natürlich hat das Patenhuhn-Projekt seinen Preis. Denn hier wird ja nicht das Ei im Einzelnen, sondern die Arbeit des Landwirts bezahlt. Auch aufkommende Risiken werden gemeinsam getragen. So sieht die Kostenkalkulation aus: Für ein Hühnermobil mit 106 Hühnern fallen pro Jahr 17 728 Euro Gesamtkosten an. Daraus errechnet sich pro Huhn ein monatlicher Beitrag von 13,90 Euro. Dazu müssen noch einmalig 35 Euro für Gockel-Delikatessen oder Brathähnchen bezahlt werden. Vom legebetonten Huhn „Domäne Silber“ werden pro Monat ein bis zweiundzwanzig Eier erwartet. Im letzten Jahr gab es einen Wochenschnitt von vier bis fünf Eiern. Diese können dann alle zwei Wochen abgeholt werden. Dafür steht in Bad Waldsee ein Raum in der Innenstadt vierundzwanzig Stunden am Tag bereit.

Mit den errechneten monatlichen Kosten gibt es neben den Bio-Eiern von glücklichen Hühnern auch noch Mehrwert in Form von Hoffesten, monatlichen Hühnernews und Bilder per E-Mail sowie Einblicke ins Hühnerleben auf einem Besucherbänkle. Von hier aus können die Paten ihre Hühner beim Weidegang mit Sandbad erleben. Projektbegleiter Siegbert Gerster freut sich auch noch auf Namensvorschläge für den neuen Stall. Nach einer Stunde Information wurden von den Besuchern Details nachgefragt. Die Frage „Wird das Patenhuhn-Projekt in Konkurrenz zu den im konventionellen Bereich geführten Freilandhaltern stehen“, wies Gerster lachend ab. „Im Gegenteil, von unserer Kalkulation könnten diese sogar profitieren.“

Gemüse-Solawi voll ausgelastet

Mit hoher Wahrscheinlichkeit will Besucher Hansjörg Benz, Bad Waldsee, eine Patenschaft unterzeichnen, er freut sich heute schon auf schmackhafte Eier und gutes Fleisch. Gleiches sieht auch Markus Emhardt, Bad Waldsee. Neben dem Verzehr von „eigenen“ Eiern freut er sich auch auf das eigene Ernten von Gemüse. Allerdings ist die Gemüse-Solawi derzeit mit 75 Haushalten schon voll ausgelastet. Für Neu- Interessierte Familien besteht eine Warteliste.