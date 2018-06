900 Nachwuchskicker kommen in die Kurstadt

Der FV Bad Waldsee ist Ende Juni zum dritten Mal hintereinander Gastgeber eines großen internationalen Jugend-Fußballturniers. Zum „Thüga Energie Cup 2018“ erwartet der Verein am 29. Juni knapp 100 Mannschaften mit mehr als 900 Nachwuchsspielern. Insgesamt rechnen die Veranstalter an diesem Wochenende mit 2000 Besuchern auf dem Gelände an der Lortzingstraße. 150 Teilnehmer übernachten in Zelten und in Schulturnhallen, die die Stadt für dieses sportive Großereignis zur Verfügung stellt.

Ein Fußballturnier dieser Größenordnung möchte gut vorbereitet sein: „Seit Oktober ist dafür aus unseren Reihen ein siebenköpfiges Organisationskomitee aktiv. Das geht mit den Einladungen los und hört mit den Planungen für die Übernachtungsmöglichkeiten sowie der Organisation von Essen und Getränken bei einem Partyservice noch lange nicht auf“, erzählt Jugendtrainer und Jugendleiter Finanzen Dieter Scholz, was die sieben Mitglieder des „Orgateams“ auf die Beine stellen müssen. „Dazu werden Tombolapreise gesammelt, Werbepartner akquiriert und die Technik bestellt“, so Scholz in seiner Aufzählung der „to dos“ im Vorfeld der dreitägigen Veranstaltung am Frauenberg. Und natürlich müssen für die Genehmigung eines solchen Turniers sämtliche Auflagen des Württembergischen Fußballverbandes (WFV) erfüllt werden.

Die Siegermannschaften erhalten einen Wanderpokal, der 2019 verteidigt werden muss. Zudem bekommen alle Teilnehmer bis zur E-Jugend einen Pokal, den sie stolz mit nach Hause nehmen dürften. Scholz: „Das ist wichtig für Kinder und Jugendliche!“ Und einen Teil des Tombola-Erlöses wird wieder an das Kinderhospiz in Bad Grönenbach gespendet.

Das Turnier beginnt am Freitag, 29. Juni, um 16 Uhr und endet am Sonntag, 1. Juli, um 17 Uhr. Angemeldet sind bis dato 91 Mannschaften aus Deutschland und Österreich. „Davon 80 Junioren von den Bambinis bis zu den C-Junioren und elf Mädchenmannschaften von der D- und C-Jugend“, berichtet Scholz. Christian Schmid war innerhalb des Orgateams für die Turnieranmeldungen zuständig. „Er hat in unzähligen Telefonaten ein tolles Teilnehmerfeld zusammengestellt“, lobt Teamkollege Markus Lutz dessen Einsatz.

Der Turnierablauf sieht wie folgt aus: Die C-Junioren (Jahrgänge 2003/2004) starten am Freitag mit einem „starken Teilnehmerfeld“ (Lutz). Mit dem FV Ravensburg und SV Zimmern (Rottweil) seien sogar zwei Kooperationsvereine des SC Freiburg zu Gast. Am Samstagmorgen eröffnen die D-Junioren (Jahrgänge 2005/2006) den Turniertag. Nachmittags sind die E-Junioren (Jahrgänge 2007/2008) an der Reihe. „Dazu begrüßen wir ein buntes Teilnehmerfeld: Aus Österreich kommt der SV Casino Kleinwalsertal und auch Mannschaften aus Waldachtal, Illertissen, Memmingen und Neufra reisen an“, kündigt Lutz an.

Der Sonntagmorgen steht im Zeichen der Kleinen: Dann spielen die F-Junioren (Jahrgänge 2009/2010) und die Bambinis (Jahrgang 2011 und jünger). Den Abschluss machen die Mädchenmannschaften. Es gibt jeweils ein Turnier für die D-Juniorinnen und die C-Juniorinnen.

„Wir freuen uns auf dieses sportliche Großereignis. Mannschaften aus nah und fern verbinden derzeit mit Bad Waldsee ein schönes Turnierwochenende mit guter Stimmung und schöner Kameradschaft. Und die Mannschaften, die bei uns übernachten, erkunden auch die Stadt, besuchen das Freibad oder gehen in den Kletterpark“, weiß Scholz von den Turnieren der Vorjahre. „Ich könnte mir also vorstellen, dass wir für unsere Stadt ein positiver Botschafter sind.“

Die Besucher brauchen übrigens keine Sorge zu haben, dass sie die Übertragung eines WM-Spieles verpassen. „Die Spiele am Samstagabend können im Vereinsheim und auf der Terrasse verfolgt werden“, so Scholz dazu.