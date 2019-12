88-Jähriger in Bad Waldsee fällt nicht auf falsche Handwerker rein

Trickdiebe sind erfinderisch und schauspielerisch begabt. Sie geben sich als Handwerker aus, um in die Wohnung ihrer Opfer zu gelangen. Getäuscht und bestohlen werden häufig ältere Menschen. So erging es einem 88-jährigen Rentner am Montagabend in Bad Waldsee, wie die Polizei mitteilt.

Der Rentner erhielt zwei Anrufe, in denen ihm der Besuch von zwei Elektrikern zur Überprüfung der Elektroinstallation in seiner Wohnung angekündigt wurde. Da der 88-Jährige keinen entsprechenden Auftrag gab, verständigte er das Polizeirevier Weingarten über den verdächtigen Anruf.