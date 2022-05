870 Jahre Treue zur Gemeinschaft

Das lebendige Zeugnis von 25, 40, 60 und 70 gelebten Professjahren von 16 Schwestern in Deutschland und Indonesien feierten am Samstag, 7. Mai, die Franziskanerinnen in Reute auf ihrem Klosterberg. Zusammen bringen es die Jubilarinnen auf stolze 870 Professjahre.

Als die beiden dienstältesten Schwestern, Sr. M. Sigisberta Dobler und Sr. M. Thoma Albrecht, 1952 in den Orden eintraten, war die junge Bundesrepublik gerade einmal drei Jahre alt und das Land Baden-Württemberg stand kurz vor der Gründung, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Diözese trug noch nicht ihren Doppelnamen und das zweite vatikanische Konzil war weit entfernt. So sind die Schwestern auch eindrucksvolle Zeitzeuginnen der Entwicklungen im Land und in der Kirche.

Diesem Anlass angemessen feierten der Rottenburger Weihbischof Thomas Maria Renz und der frühere Superior der Franziskanerinnen Martin Sayer als Hauptzelebranten den Festgottesdienst mit den Jubilarinnen und der ganzen Gemeinschaft. Erstmals seit Beginn der Pandemie konnten auch die Familien und Angehörigen der Jubilarinnen in der gut gefüllten Pfarrkirche in Reute mitfeiern.

Höhepunkt des feierlichen Gottesdienstes war laut Mitteilung die Segnung jeder einzelnen Jubilarin durch Pfrarrer Ulrich Steck. Dieser Segen, den die Schwestern empfingen, sei, so Pfarrer Steck im Segenstext „die Krone des Lebens“. In früheren Zeiten wurde den Jubilarinnen eine symbolische Krone aufgesetzt. Seit einigen Jahren wird den Schwestern mit dem Segen ein Ehrenstab überreicht. Mit der Profess gehören die Schwestern als verantwortliches Mitglied zur Ordensgemeinschaft – für die Schwesterngemeinschaft und die Jubilarinnen wahrhaftig ein Grund zum feiern. An den Gottesdienst schloss sich das gemeinsame Fest mit den Mitschwestern und Angehörigen an.