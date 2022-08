82-jähriger Experte spricht über „Erste Hilfe für Senioren“

Hans Zimmerer ist ausgebildeter Krankenpfleger im Ruhestand. Der 82-Jährige hat auf Einladung des Wohnparks am Schloss und des Stadtseniorenrates Bad Waldsee über das wichtige Thema „Erste Hilfe für Senioren“ referiert. Davon berichtet die St. Elisabeth-Stiftung in einem Schreiben.

Im Foyer der Seniorenwohnanlage der St. Elisabeth-Stiftung gab der in Sachen Rettungsdienst erfahrene Referent zahlreiche Tipps, die bei Notfällen im häuslichen Umfeld oder draußen in der Natur beherzigt werden sollten. Zimmerer ermunterte seine knapp 30 Zuhörerinnen und Zuhörer dazu, bei schwerwiegenden Krankheitssymptomen oder nach Unfällen direkt die Notfallnummer 112 anzurufen, damit der Rettungsdienst tätig werden könne. „Sie bekommen am Telefon von der Rettungsleitstelle wichtige Informationen, um Ihren Patienten zu stabilisieren oder ihn sogar zu reanimieren und der Rettungswagen ist zu diesem Zeitpunkt dann bereits auf dem Weg zu Ihnen", erläuterte der Referent, der als Sanitäter für das Deutsche Rote Kreuz weltweit in Krisengebieten im Einsatz war. Im Verlauf seines kurzweiligen Vortrages informierte der Senior unter anderem über Erste Hilfe bei Schlaganfall, Über- oder Unterzucker. Gewohnt humorvoll empfahl Hans Zimmerer seinem Publikum auch ausreichend Bewegung im Alltag, weil diese körperlich und geistig jung halte.