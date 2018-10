80. Geburtstag von Eugen Hildebrand

Ortsvorsteher Achim Strobel hat Eugen Hildebrand im Namen von Stadt und Ortschaft zum 80. Geburtstag gratuliert und einen Geschenkkorb überreicht. Der rüstige Rentner, der bereits in Reute geboren wurde, lebt mit seiner Frau nach wie vor dort, wo bereits sein Elternhaus stand. Die beiden haben viel Freude an ihren Enkeln und Urenkeln, die überwiegend in der näheren Umgebung wohnen. Für die große Feier mit der Familie am Wochenende wurde bereits im nahegelegenen Gasthaus Sternen reserviert. Foto: Achim Strobel