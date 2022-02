77-jährige Daimler-Fahrerin prallt gegen Betontopf und bleibt unverletzt

Eine 77-jährige Frau ist am Sonntag laut Polizeibericht um circa 13 Uhr gegen einen Blumentopf aus Beton in der Haidgauer Straße geprallt. Die Daimler-Fahrerin war eigenen Angaben zufolge abgelenkt, kam mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen das Behältnis. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Fahrzeug zurück auf die Straße geschleudert. Am Daimler entstand Sachschaden in Höhe von rund 7000 Euro, am Betonbehältnis ein solcher von rund 300 Euro. Die 77-Jährige blieb ersten Erkenntnissen nach unverletzt, wurde aber vorsorglich mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Abschleppdienst hat ihren Wagen abgeschleppt.