76-Jährige wird in Bad Waldsee von Auto erfasst

Verletzungen hat eine Fußgängerin erlitten, die am Mittwochnachmittag kurz nach 15 Uhr im Bereich der Einmündung Schützenstraße/Biberacher Straße die Straße querte und dabei von einem Auto erfasst wurde.

Die 76 Jahre alte Passantin war laut der Polizei auf dem Gehweg von der Schützenstraße kommend unterwegs, als sie auf die viel befahrene Einmündung trat. Sie lief zwischen den verkehrsbedingt wartenden Autos hindurch und wurde von einem 21 Jahre alten VW-Fahrer erfasst, der die Biberacher Straße entlangfuhr. Trotz eines Ausweichens gegen den Randstein erfasste der Pkw die Fußgängerin und schleuderte sie auf die Straße.

Die Frau erlitt eine Kopfwunde und Prellungen, wurde glücklicherweise aber nicht schwerer verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Am VW entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3500 Euro.