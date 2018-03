71-jähriger missachtet Stoppstelle und verursacht Unfall

Eine leicht Verletzte und Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Donnerstag gegen 17.20 Uhr auf der L 314.

Wie die Polizei berichtet, hatte ein 71-jähriger Autofahrer die Landesstraße von Molpertshaus in Richtung Bad Waldsee befahren und an der Mennisweiler Kreuzung offensichtlich die Stoppstelle missachtet. Er stieß deshalb mit dem Fahrzeug einer 26-jährigen Frau zusammen, die die Straße von Bad Wurzach in Richtung Ravensburg befuhr. Durch die Kollision wurde der Wagen des Mannes noch gegen ein Verkehrszeichen geschleudert.

Die Autofahrerin erlitt leichte Verletzungen, suchte jedoch selbstständig einen Arzt auf. Die beiden Fahrzeuge wurden abgeschleppt.