70-Jähriger stirbt noch an der Unfallstelle

Bei einem tragischen Verkehrsunfall am Sonntagabend gegen 18.15 Uhr zwischen Hittisweiler und Mennisweiler ist ein 70-Jähriger ums Leben gekommen. Der Mann kam mit seinem Wagen von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Jede Hilfe kam zu spät. Die Polizei vermutet gesundheitliche Probleme als Ursache.

Trotz sofortiger Reanimation durch einen Ersthelfer konnte von einer Notärztin nur noch der Tod des 70-Jährigen festgestellt werden, teilte die Polizei am Montag in ihrem Bericht mit. Der Mann war mit seinem Wagen auf der Kreisstraße 7933 von Hittisweiler in Richtung Mennisweiler unterwegs. Nachdem er mit seinem Auto von der Straße abkam, überschlug sich sein Auto und kam auf dem Dach zum Liegen.

Andere Verkehrsteilnehmer waren nach Angaben der Polizei nicht am Unfall beteiligt.

