7 Schläge zum Fassanstich: Das Altstadtfest ist eröffnet

Mit sieben Schlägen hat Bürgermeister Roland Weinschenk das 44. Altstadt- und Seenachtfest in Bad Waldsee eröffnet und damit das obligatorische Fass angestochen. Daraus floss in diesem Jahr erstmals Steinacher Bier.

Die offizielle Festeröffnung auf dem Rathausplatz haben wieder hunderte Interessierte mitverfolgt. Viel Applaus gab es dabei für die musikalischen Auftritte des Fanfarenzugs Bad Waldsee, der „Highland Pipes and Drums of Waldsee“ sowie für den Gastfanfarenzug Graf Anton aus Tettnang. Die Musiker animierten die Zuschauer sogar zum rhythmischen Mitklatschen. Um sich möglichst lange an die besondere Atmosphäre auf dem Rathausplatz zu erinnern, griffen etliche Gäste zum Handy und filmten und fotografierten die Szenerie.

„Sommerzeit ist Alstadtfestzeit“, verkündete Bürgermeister Weinschenk in seiner Festrede und nannte das Fest – neben der Fasnet – den Höhepunkt im Veranstaltungsreigen der Stadt. „Das Altstadt- und Seenachtfest ist ein Treffpunkt für Jung und Alt“, betonte das Stadtoberhaupt, ebenso wie für Weitgereiste und Besucher aus der Region. „Ich hoffe, sie genießen das Festflair“, gab Weinschenk den Festgästen noch mit auf den Weg, ehe er eine Neuerung präsentierte. Erstmals stand ein Fass von „Steinacher Hausbräu“ auf der Tribüne. In den vergangenen Jahren war dort immer Schussenrieder gezapft worden. „Wir sind in diesem Jahr ganz regional aufgestellt“, ließ Weinschenk wissen und bat Braumeister Armin Sauter zu sich auf die Bühne.

Insgesamt sieben Schläge benötigte der Bürgermeister, ehe der Zapfhahn im Holzfass steckte. Dass das Bier anschließend zweimal aus dem Fassdach spritzte, sorgte für Erheiterung bei den Zuschauern. Drei kurze, kräftige „Nachschläge“ des erfahrenen Braumeisters Sauter sorgten dann aber für klare Verhältnisse und das Steinacher Bier bahnte sich seinen Weg durch den Zapfhahn hinein in die Bierkrüge.

Schon vor der offiziellen Eröffnung zeigte sich Sauter erfreut über die Berücksichtigung beim Fassanstich. Eigeninitiativ fragte der Steinacher bei den Stadtverantwortlichen nach und fand schnell Gehör. „Da habe ich gleich offene Türen eingerannt“, erinnert sich Sauter im SZ-Gespräch. Eigens für den Fassanstich ließ er ein neues Holzfass fertigen. Wie er verriet, handelt es sich um fränkische Eiche. Insgesamt 20 Liter fasst das Gefäß. „Ich bin schon stolz darauf“, sagte Sauter über seine Premiere bei der Festeröffnung.

Das gilt es jetzt noch zu wissen:

Am Sonntag um 14 Uhr werden Prominente aus Bad Waldsee und Aulendorf gegeneinander antreten und beim „SZ-Cup: Big Board VIP-Rennen“ auf dem Stadtsee ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Außerdem wird die „7. Bad Waldseer Stand-Up-Paddle.Challenge“ des Rudervereins Waldsee durchgeführt. Für Kurzentschlossene gibt es am Sonntag von 13 bis 13.30 Uhr noch eine Nachmeldemöglichkeit bei Start und Ziel am Stadtseebrückle.

Etliche Vereine laden an ihren bunt geschmückten Ständen wieder zum Verweilen ein. Das macht das Altstadtfest aus. So auch hinter der Polizei, beim Stand des Musikvereins Reute-Gaisbeuren. Dort gibt es musikalische Unterhaltung. So sorgen am Samstagabend die Münchenreuter Blasmusik, am Sonntagvormittag der Musikverein Baindt, am Sonntagmittag das Jugendblasorchester Bad Waldsee und am Sonntagabend der Musikverein Reute-Gaisbeuren selbst für das passende Liedgut zum Fest. Außerdem wird der Bundestagsabgeordnete Axel Müller am Samstag, 28. Juli, von 18.30 bis 21 Uhr in T-Shirt und Bistro-Schürze als Bedienung für Getränke unter freiem Himmel sorgen. Bekanntlich nutzt Müller die parlamentarische Sommerpause für 25 Kurz-Praktika in der Region.

Unter dem Motto „Low Alc – Max Fun“ gibt die TG-Jugend am Samstag und Sonntag beim ehemaligen Finanzamt alkoholfreie Cocktails aus und möchte damit Gutes bewirken. Schließlich kommt der komplette Standerlös in Höhe von 1,50 Euro je verkauftem Cocktail den Radio7-Drachenkinder zugute.

Das sind weitere Höhepunkte am Samstag: Die Gugga-Gassa-Fetzband spielt ab 18.30 Uhr vor dem Bürgerbüro und „Die Hossen“ ab 19 Uhr auf dem Rathausplatz. Ein DJ legt beim Musikverein Michelwinnaden am Ravensburger Tor ab 19 Uhr auf. Und das sind weitere Höhepunkte am Sonntag: Der Musikverein Haisterkirch spielt ab 10.30 Uhr auf der Bühne auf der Hochstatt, die Stadtkapelle auf dem Rathausplatz und „Katzawäldele Bergatreute“ beim Musikverein Michelwinnaden. Das Duo Jana ist von 14 bis 16 Uhr auf dem Rathausplatz zu hören und die „Highland Pipes and Drums of Waldsee“ ab circa 14.30 Uhr auf der Hochstatt. Die Tanzschule Matroschka ist um 16 Uhr auf der Hochstatt zu sehen. Eine Karaoke-Party gibt es ab 17 Uhr beim Stand der Jungelfer im Hirschhof, ab morgens spielt die „Dunkle Woiza Gäng“. Die Stadtkapellen-Oldies spiele ab 17.30 Uhr auf dem Rathausplatz.