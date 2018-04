7. Energie- und Mobilitätstag kommt gut an

Das schöne Wetter am Samstag hat für Andrang in der Innenstadt gesorgt. Ob beim Markt auf der Hochstatt oder beim Energie- und Mobilitätstag auf der Grabenmühle – überall war viel los. Zahlreiche Besucher und Einheimische schlenderten über den Parkplatz auf der Grabenmühle, wo verschiedene Stände rund um die energetische Zukunft und Elektromobilität informierten.

Ein Testparcours mit unterschiedlichen Geräten und Fahrzeugen lud zum Ausprobieren ein. So versuchten sich die Mutigen unter den Besuchern am Fahren mit einem Segway: Auf dem elektrisch betriebenen Fortbewegungsmittel steht eine Person, hält sich an einer Stange fest und lenkt durch die Körperneigung, in welche Richtung man fahren will. Auch für die Kinder war ein buntes Rahmenprogramm mit basteln, großer Hüpfburg oder Kindertaxi geboten. Die Stadt Bad Waldsee informierte mit einem Energieteam an einem Stand zusammen mit den Stadtwerken und der Energieagentur. Vertreten waren ebenso die Schulen und die Mensa, neu war ein Stand des Polizeipräsidiums Konstanz. Das Referat Prävention Ravensburg klärte über Sicherheit und Radverkehr auf und machte auf die Fahrradhelmkamapagne „Schütze dein Bestes“ der Polizei Baden-Württemberg aufmerksam. Im Sanierungsmobil konnten sich Interessierte über neue Möglichkeiten des energetischen Bauens und zukunftsfähige Sanierung von Altbauten informieren.