68-Jährige streift Auto – Polizei sucht Unfallwagen

Bereits am Samstag hat gegen 20 Uhr eine Autofahrerin in der Urbachstraße in Mittelurbach einen am Fahrbahn geparkten Wagen gestreift.

Die 68 Jahre alte Frau hielt an der Unfallstelle am Samstag nicht an. Nachträglich meldete sie den Vorfall jetzt bei der Polizei in Wangen. Diese ist nun auf der Suche nach dem angefahrenen Wagen.

Hinweise werden unter Telefon 07522 / 9840 erbeten.