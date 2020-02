66 Gruppen begeistern die Narren beim Umzug in Reute

Das traumhafte Frühlingswetter hat viele Narren und Närrinnen nach Reute zum Umzug gezogen. Die Straße entlang des Umzugsweges war dicht gesäumt von Besuchern jeglichen Alters. Sprecher-Stände informierten die Gäste und animierten zum schunkeln, tanzen und mitsingen. Ebenso gaben sie Informationen zu den einzelnen Gruppen und Zünften. Den wohl weitesten Weg dürfte die Narrenzunft aus Oberkochen gehabt haben.

In diesem Jahr waren wieder viele Zünfte aus der direkten Nachbarschaft nach Reute gekommen, was zur Folge hatte, dass die Gruppen auch dementsprechend mit großem Aufgebot vertreten waren. In Bergatreute durfte wohl kaum einer mehr zuhause gewesen sein, so viele Hexen waren hier zu sehen.

Mit den teilnehmenden Musikgruppen waren immer wieder musikalische Einlagen geboten, sei es von den Fanfarenzügen, den Schalmeien, Lumpenkapellen oder klassischen Musikvereinen.

Sehr mutig zeigten sich die Feuerhexen aus Tettnang, der Narretei Dettlang Dolang: Auf dem mitgeführten Hexenwagen stand während des Zugs ein Hexe auf dem Dach und turnte munter umher.

Die Gugga Gassa Fatzband Bad Waldsee, verteilte nebenher am Umzug Flyer zu ihrem dreißigjährigen Jubiläum, welches kommenden Samstag in Bad Waldsee gefeiert wird.

Eigentlich denkt man immer, dass sich die Närrischen Gaisbeurer nicht nochmal etwas Neues einfallen lassen, aber in jedem Jahr toppen sie ihre Auftritte und tragen zu einem sehr unterhaltsamen Programmpunkt bei. Ihr diesjähriges Motto „Schwoißbock Beura – Wellnesstempel Goißbock Beura“ zeigte vom Massagetisch über den Saunatempel bis hin zur Wellnessbehandlung alles, was man sich nur denken kann. Es wurden keine Kosten und Mühen gescheut um dieses Motto wieder entsprechend umzusetzen.

Besonders schön anzusehen waren die vielen jungen Nachwuchsmäschkerle. Mit Eifer waren sie dabei Hexenpyramiden zu formen. Selbst in Kinderwägen sah man in den meisten Gruppierungen die Kleinsten strahlend in die Menge schauen.

Dank des traumhaften Frühlingswetter formierten sich die Gruppen auf den Straßen und hatten noch viel Spaß beim ausklingen des Tages. Auch die Halle war gut gefüllt und auf dem Dorfplatz hatten die Gäste viel Spaß und feierten ausgelassen.

Ein harmonisches Fasnetswochenende fand weit nach 18 Uhr das Ende der Reutener Fasnet.