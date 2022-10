6. Klassen des Gymnasiums im Schullandheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Vom 7. bis 14. Oktober fuhren die Klassen 6a, 6b, und 6c ins Schullandheim nach Amrum. Begleitet wurden die Schülerinnen und Schüler von Frau Schwarz, Frau Bader-Sickinger, Frau Beck, Frau Birk, Frau Sauter und Herrn Janssen. Nach einer Übernacht-Fahrt mit dem Bus kamen wir morgens am Fähranleger in Dagebüll an. Von dort brachte uns die Fähre über Föhr nach Amrum, wo wir dann nach langer Reise endlich in „Ban Horn“ von der Herbergsleiterin Sabine herzlich Willkommen geheißen wurden.

Jeder Tag war gefüllt mit einem abwechslungsreichen Programm. Klassenweise radelten wir zum Leuchtturm und wurden von oben mit einem weiten Blick über die Insel belohnt. Mit dem Fischkutter fuhren wir zu den Seehundbänken, bei der Strandolympiade konnten die Gruppen ihr Geschick beim Dünenlauf, Gummistiefelweitwurf, Sandkuchenbau und anderem beweisen und beim Besuch des Naturzentrums beeindruckte uns vor allem das riesengroße Pottwalskelett. Bei der Wattwanderung machten wir Bekanntschaft mit Wattwürmern, der „dümmsten Schnecke“ sowie vielen anderen kleinen Tierchen. Bei der Strandwanderung um die Nordspitze „Odde“ wurden Muschelschätze gesammelt und beim Gang durch die kleinen Dörfer Nebel, Wittdün und Norddorf gab es Überraschendes und Neues zu entdecken, wie „sprechende Grabsteine“ und reetgedeckte Häuschen. Auch die Abende waren gefüllt mit reichlich Leben. Immer gut besucht war der Spieleraum mit Tischtennisplatten sowie Billardtisch und auch am Bernsteinschleifen, das klassenweise stattfand, fanden alle großen Gefallen. Die Schülerinnen und Schüler trugen mit zwei Beiträgen pro Klasse zu einem gelungenen letzten „Bunten Abend“ bei. Am Freitagmorgen hieß es Abschied nehmen und auf der langen Busfahrt zurück hatte jeder ausreichend Zeit, die wunderschöne, aufregende und abwechslungsreiche Woche Revue passieren zu lassen.