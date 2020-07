58. Waldseer Kurzstreckenregatta fällt ins Wasser

Der Ruderverein Waldsee (RVW) hat sich nach intensiven Überlegungen dazu entschieden, die für den 19. und 20. September geplante Kurzstreckenregatta auf dem Stadtsee aufgrund der nach wie vor bestehenden Corona-Auflagen abzusagen. Somit wird es 2020 das erste Mal seit vielen Jahren keine Regatta geben, teilt der Verein mit.

Rücksprache mit Ruderkollegen

„Wir haben uns die Entscheidung nicht leicht gemacht. Nach Rücksprache mit Bürgermeister Matthias Henne, dem Landesruderverband und den Rudervereinen aus Breisach, Marbach und Nürtingen, haben wir unseren Termin schlussendlich freigegeben und somit den Weg zur Nachholung der Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft geebnet“, sagt Erster Vorstand Dieter Seebold.

In einer Videokonferenz am 30. Juni mit den genannten Ruderkollegen sowie dem Vorsitzenden des Landesruderverbandes Baden-Württemberg, Uwe Gerstenmeier, seien die Auflagen zur Durchführung einer Regatta zusammengetragen und analysiert worden. Für den Ruderverein Waldsee habe rasch festgestanden, dass unter den Auflagen eine Durchführung der traditionellen Herbstregatta auf dem Stadtsee nicht möglich ist beziehungsweise das Ergebnis nach Einhaltung aller Corona-Auflagen nicht dem Anspruch des RVW entspricht.

Gesellschaftliches Event

Dieter Seebold berichtet: „Bereits in den Vorgesprächen mit Bürgermeister Matthias Henne wurde uns seitens der Stadt signalisiert, dass von einer Durchführung der Regatta abgeraten wird. Und auch die Vereinsführung war sich einig, dass eine Regatta ohne Zuschauer, mit strengen Einlasskontrollen und erheblichen Auflagen für die Sportler unserem Anspruch nicht gerecht wird.“ Die Regatta sei traditionell auch ein gesellschaftliches Event in und für Bad Waldsee und lebe von der Bewirtung auf dem Vereinsgelände, das als Treffpunkt für Ruderer, Trainer, Zuschauer und Gäste immer einen guten Ruf genossen habe. All dies wäre dieses Jahr nicht möglich gewesen.

Ein weiterer Aspekt, der für die Absage der Regatta gesprochen habe, sei der Wunsch des Landesruderverbands und auch aller Ruderer in Baden-Württemberg gewesen, die für Ende Juli abgesagte Landesmeisterschaft nachzuholen. Terminüberschneidungen hätten eine Durchführung der Meisterschaft nach den drei Herbstregatten in Bad Waldsee, Marbach und Nürtingen aber nicht zugelassen. Mit der Zusage aus Bad Waldsee, dass das erste Wochenende nach den Sommerferien als Regatta-Termin freigegeben wird, habe sich der Ruderverein Breisach bereiterklärt, als traditioneller Ausrichter der Landesmeisterschaft diese nachzuholen.

Ruderer können Landesmeistertitel holen

„Natürlich sind wir traurig, dass es 2020 keinen Heimwettkampf für unsere Ruderinnen und Ruderer gibt. Die Absage zugunsten der Baden-Württembergischen Landesmeisterschaft war aber richtig und für den Rudersport im Land auch notwendig. Nun erhalten die Sportlerinnen und Sportler, die sich auch in der Corona-Krise fit gehalten haben, die Möglichkeit, dieses Jahr doch noch um die Landesmeistertitel zu rudern“, ergänzt der Sportliche Leiter des RVW, Sebastian Wenzel, abschließend.