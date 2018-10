Das Netzwerk von Rotary International hat sich zum Ziel gesetzt, weltweit die Kinderlähmung auszurotten. Auch Rotarier aus der Region helfen dabei kräftig mit. Dafür verkaufen sie gesammelte Plastikdeckel, um Impfungen zu finanzieren, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Knapp 30 Mitglieder hat der Rotary-Club Bad Waldsee-Aulendorf. Und wie alle Rotarier haben sich auch die Männer und Frauen des hiesigen Clubs vorgenommen, nach eigenen Angaben mit Herz, Hirn und Hand soziale Projekte zu initiieren oder zu unterstützen. Eines der Projekte ist das Sammeln der Plastikflaschen-Deckel, die an Recyclingfirmen verkauft werden. Mit den Erlösungen können Impfungen gegen Polio, also Kinderlähmung, bezahlt werden. Auch mehrere Schulen ließen sich für die Aktion begeistern und sammeln ebenfalls.

500 Deckel entsprechen etwa einem Kilogramm. Pro Kilo kann in etwa eine Impfung bezahlt werden. Allein in dieser Woche haben Hermann Edel und Hans-Georg Eisenlauer 470 Kilogramm Deckel zum Verwerter gebracht. Insgesamt waren es in den vergangenen zwölf Monaten knapp anderthalb Tonnen. Der Rotary-Club Bad-Waldsee-Aulendorf hat damit die stolze Zahl von 1460 Impfungen finanziert. Und die Aktion läuft weiter.

Am 28. Oktober ist Weltpoliotag. Vor fünf Jahren wurde auf der Rotary-Weltkonferenz in Lissabon die Idee des Deckel-Sammelns vorgestellt, um die Kinderlähmung auszurotten. Mittlerweile sammeln unzählige Rotary-Clubs weltweit, in Deutschland für den Verein „Deckel drauf “. Die Erlöse aus dem Deckelverkauf kommen dem Rotary Projekt „End Polio Now“ zugute.

Seit 1988 ist es Rotary binnen 30 Jahren mithilfe von Partnern wie der Weltgesundheitsorganisation gelungen, den größten Teil der Welt durch massive Impfkampagnen von Polio zu befreien. Das Ziel ist laut Mitteilung greifbar nahe: Bis 2020 soll die Übertragungskette weltweit unterbrochen sein – und Kinderlähmung damit ein Fall für die medizinischen Geschichtsbücher.