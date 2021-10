500 Bürger Bad Waldsees eingeladen

„Wie soll sich unser Europa weiterentwickeln?“ – dieser spannenden Zukunftsfrage widmet sich ein virtueller Bürgerdialog des Staatsministeriums Baden-Württemberg zusammen mit der Stadt Bad Waldsee und weiteren Städten. 500 Bürger aus Bad Waldsee haben die einmalige Gelegenheit, sich Gehör zu verschaffen und aktiv die Frage zu beantworten, in welchem Europa sie leben möchten. Die Einladungen wurden per Post an 500 zufällig ausgewählte Bürger aus Bad Waldsee geschickt. Die Stadt ermutigt dazu, sich anzumelden und am Bürgerdialog teilzunehmen.