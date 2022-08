50 Jahre Museum im Kornhaus

Gegenüber dem Rathaus steht das Haus, in welchem Bad Waldsee jahrhundertelang das Getreide aufbewahrte. Vor 50 Jahren zog hier die städtische Kunstsammlung ein. Mit der Ausstellung „Korn – Haus – Museum“ vom 19. August bis 3. Oktober sollen auf sieben Stationen Aspekte der Geschichte und Bedeutung dieses städtischen Hauses beleuchtet werden. Laut Pressemitteilung entstand die Präsentation in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv, das aus seinen reichen Beständen Urkunden, Karten und auch Kornhausbücher beisteuert.

Zum An- und Verkauf im Kornhaus wurde das Getreide in beschrifteten Säcken auf größeren oder kleineren Wagen angeliefert. (Foto: Veranstalter)

Waldsee hatte durch sein fruchtbares Hinterland über Jahrhunderte hinweg so viel Getreide, dass es den Überschuss in die Schweiz ausführten konnte. Dies geschah überwiegend von Buchhorn (heute Friedrichshafen) aus über den Bodensee. Doch auch auf dem Landweg wurde transportiert, wie die Illustration des „St. Galler Boten“ zeigt. Der Reichtum von Bad Waldsee beruhte im Mittelalter im Wesentlichen auf dem Erlös des Korn- und Tuchhandels. Mit der Kornschaufel nimmt ein Symbol des Stadtwappens sogar Bezug auf den Kornanbau.

Als Hinweis auf die Ausstellung stehen seit dem Frühjahr beidseitig vor dem Eingang des Kornhauses zwei große Pflanzkübel. Anstatt Blumen säte die Stadtgärtnerei dort Dinkel, Emmer und Einkorn ein. Das Wachstum sei zunächst zaghaft gewesen. Doch jetzt sind laut Mitteilung stattliche Pflanzen zu sehen, womit der Bezug zu Haus und Ausstellung deutlich werde.

Vom Bauernhausmuseum Wolfegg kommt als Leihgabe ein Leiterwagen, der mit sieben Kornsäcken beladen wird. Einer davon stammt sogar aus Waldsee, aus der ehemaligen Brauerei des Grünen Baums. Darin wurde Braugetreide, vermutlich Gerste transportiert.

Die Vernissage findet am Donnerstagabend, 18. August um 19.30 statt. Zur Einführung spricht Stadtarchivar Michael Tassilo Wild. Im Begleitprogramm zeigt Bäckermeister Guter in seiner Backstube in der Biberacher Straße am Mittwoch, 31. August, die Weiterverarbeitung des Korns. Die Anmeldung läuft über die Tourist-Info Bad Waldsee.

Als „Geburtstagsfeier“ für Vereinsmitglieder und geladene Gäste findet am Freitag, 16. September, im Kornhaus ein Festabend statt. Für Wissbegierige hält Claudia Lemmes (DfG-Projekt Bad Waldsee) am Samstag, 1. Oktober, einen Vortrag über das Zusammenspiel von Mensch und Umwelt im Waldsee des Mittelalters.