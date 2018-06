5. Stadtsee „Stand-Up-Paddle-Challenge“ steht an

„Stand Up Paddling“, das seine Ursprünge bei polynesischen Fischern hat, ist inzwischen als Trendsportart auf vielen Seen und Flüssen zu sehen. Es verbindet laut Pressemeldung das Gefühl des Surfens mit den Vorteilen des Kajakfahres, ist leicht zu erlernen und somit auch für Anfänger von Beginn an ein Spaßfaktor.

Nach einer kurzen Einführung an Land stünden die Teilnehmer schon auf dem Board. Diese sei breiter als beim Windsurfen und gebe ausreichend Auftrieb. Für das Vorwärtskommen sorg ein Paddel, das je nach Körpergrösse in der Länge verstellt werden kann. Gelegenheit, die Sportart selbst auszuprobieren, gibt es wieder am Festsonntag des Altstadt- und Seenachtfests von 14 bis 16 Uhr – bei der 5. Auflage des Wettbewerbs auf dem Stadtsee. Dieser sportlich-spaßige Wettbewerb habe in den vergangenen Jahren eine große Zahl an Zuschauern und Fans zum „Seebrückle am Schwanenberg“ gelockt.

Die „Stand Up Paddle Challenge“ wird als Einzelwettkampf – getrennt nach Männern und Frauen über 16 Jahre – sowie als Teamwettbewerb angeboten. Insgesamt 25 Teams, bestehend aus drei Personen, können teilnehmen. Mitmachen können Vereinen, Firmen, Schulen, Geschäfte, Stammtische und sonstige Gruppierungen. Alter und Geschlecht spielen keine Rolle. Wichtig sei jedoch der möglichst fantasievolle Team-Name, begleitet von nicht alltäglicher Badebekleidung. Auch ein VIP-Rennen mit stadtbekannten Personen sei in Planung.

Veranstalter ist in diesem Jahr der Ruderverein Waldsee. Für alle, die bereits den ungewohnten Sport zuvor ausprobieren wollen, bieten die Veranstalter im Bootshausbereich am Samstag, 30. Juli, von 14 bis 16 Uhr ein gratis Probetraining an. Die Startplätze werden nach Eingang der Anmeldung vergeben.

Kostenlose Anmeldungen – solange Startplätze – bis spätestens 29. Juli per E-mail an:

sup2016@web.de