49-Jährige springt in eiskalten Stadtsee und rettet Kind

Es ist eine Horrorvorstellung junger Eltern: Das Kind läuft alleine ans Ufer eines Sees und fällt ins Wasser. So ein Vorfall hat sich am Donnerstagmittag am Stadtsee in Bad Waldsee ereignet – und endete glimpflich, weil eine 49-Jährige Frau gedankenschnell reagiert hat.

Junge fällt in eiskaltes Wasser

Wie aus dem Polizeibericht hervorgeht, ist ein dreijähriger Junge von zuhause ausgebüxt. Er sei durch eine offenstehende Haustüre unbemerkt nach draußen gelaufen und zum nahegelegenen Stadtsee gegangen. Ob er dort, am Ufer, nur spielen oder lediglich das Wasser beobachten wollte, ist unklar. Jedenfalls rutschte der Junge versehentlich vom Rand der Böschung und fiel ins Wasser.

Frau springt dem Kind zu Hilfe

Eine 49-jährige Passantin beobachtete zufällig, wie das Kind ins Wasser stürzte und sprang sofort in den eiskalten Stadtsee. „Sie hat das Kind aus dem Wasser gezogen“, berichtet Polizeisprecherin Sarah König auf SZ-Nachfrage. Der Junge konnte also rasch aus seiner misslichen Lage gerettet werden.

Ein wahrer Schutzengel

Nur kurz nach dem Vorfall seien die besorgten Eltern an der Seestelle erschienen. Ihre Gefühlslage dürfte eine Mischung aus Schock und Erleichterung dargestellt haben, wie die Polizeisprecherin vermutet.

Der Nachwuchs wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen kam der Dreijährige mit dem Schrecken davon. Damit hat der Junge Glück im Unglück gehabt und in Person der 49-Jährigen Passantin wohl auch einen Schutzengel gehabt.