48 Stufen halten die 90-jährige Agnes Jülkenbeck fit

Mit ihren 90 Jahren ist Agnes Jülkenbeck aus Bad Waldsee noch immer topfit. Am 28. Februar hatte sie ihren runden Geburtstag, und zu ihrem Ehrentag besuchten sie Johanna Hess (links auf dem Bild) und Brigitte Göppel. Wie aus der Pressemitteilung der Stadt hervorgeht, überbrachten sie als Vertreterinnen der Stadt Glückwünsche von Bürgermeister Roland Weinschenk, einen Geschenkkorb sowie eine Glückwunschkarte von Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Bis heute engagiert sich die 90-Jährige leidenschaftlich für ihre Mitmenschen.

Agnes Jülkenbeck wurde in der Kurstadt Bad Reinerz, in Niederschlesien, im heutigen Polen geboren. Sie wuchs zusammen mit sieben Brüdern auf, heißt es in der Mitteilung weiter. Jülkenbeck und ihre Familie wurden 1943 während des Zweiten Weltkriegs in ihrer damaligen Heimat Peenemünde ausgebombt. Es folgten Flucht, Vertreibung und Hunger. Davon habe sich die lebenslustige Agnes Jülkenbeck aber nie unterkriegen lassen. Sie zeichnet sich laut Pressemeldung auch heute noch durch viel Lebensfreude und Humor aus. Sie setze sich leidenschaftlich für ihre Mitmenschen ein und helfe in unterschiedlichsten Lebenslagen. Ehrenamtlich war sie im Sozialverband VdK, im Tauschring und in der Kleiderkammer engagiert.

Daneben lese Agnes Jülkenbeck gerne historische Romane, gestalte Texte am Computer und schreibe Gedichte sowie Reiseberichte, ist der Mitteilung der Stadt zu entnehmen. Außerdem habe sie große Freude an der Naturvielfalt und reise gern – schließlich arbeitete sie jahrzehntelang in der Reisebranche. Auch bei der Kolpingfamilie ist sie trotz ihres hohen Alters weiterhin engagiert und leitet seit dem Jahr 2015 einmal wöchentlich den Sitztanz. Agnes Jülkenbeck geht täglich 48 Stufen von ihrer Wohnung, die sich im vierten Stock eines Mehrfamilienhauses befindet, hinunter und wieder hinauf. „Das hält mich fit“, sagt sie.

Wie der Mitteilung weiter zu entnehmen ist, ist Agnes Jülkenbeck der Liebe wegen nach Bad Waldsee gekommen. 1955 heiratete sie; aus der Ehe ging eine Tochter hervor, die ihr später einen Enkelsohn schenkte. Jülkenbecks Ehemann ist bereits verstorben. Durch ihn kam sie in den Kontakt mit den „Zieglerschen“. Dort kümmert sie sich seit vier Jahren im Heimbeirat um die Anliegen der Bewohner.

Ihren Geburtstag wird Agnes Jülkenbeck am Samstag mit ihrer Familie sowie dem großen Freundeskreis noch einmal richtig im Peterskeller feiern. „Da gibt es dann Musik, es wird gesungen und Polonaise getanzt“, freute sie sich bereits am Mittwoch auf die bevorstehende Geburtstagsparty. Natürlich hat die Jubilarin alles genauestens geplant und auch die Dekoration selbst gebastelt.