450 Senioren reisen in acht Bussen nach Ulm

Rund 450 Senioren aus Bad Waldsee und den Ortschaften haben an der 41. Stadtseniorenfahrt teilgenommen und, so teilt die Stadtverwaltung mit, einen schönen Tag genossen. Ziel war in diesem Jahr die Universitätsstadt Ulm.

Acht Busse, die zuvor die Gäste aus den Ortschaften und im gesamten Stadtgebiet abgeholt hatten, starteten gemeinsam an der Bleiche. In Ulm angekommen, ging es gemeinsam zum Stadthaus beim Ulmer Münster.

Hier wurden die Gäste in die einzelnen Gruppen eingeteilt. Schon vorab hatten sie sich für eines der Angebote entschieden: Führung durch das Naturkundliche Bildungszentrum, Führung im Ulmer Münster, Besuch und Führung im historischen Fischer- und Gerberviertel oder Zeit zur freien Verfügung.

Bürgermeister reimt für Senioren

Nach zwei Stunden Aufenthalt in Ulm ging es wieder zurück. In der Durlesbachhalle in Reute wurde in geselliger Runde der Abschluss gefeiert. Bürgermeister Roland Weinschenk begrüßte die Gäste in diesem Jahr in Reimform, unter anderem mit den Worten: „Auch ich komm‘ so langsam in die Jahre – und hab schon viele graue Haare“.

Organisiert hatte die Ausfahrt der städtische Fachbereich Öffentlichkeitsarbeit/Bürgerschaftliches Engagement unter Federführung von Michaela Beddig. Ihr „Stadtseniorenfahrt-Team“ bestand wiederum aus Mitarbeitern sämtlicher Fachbereiche der Verwaltung. Reutes Ortsvorsteher Achim Strobel, der die Gäste in der Durlesbachhalle willkommen hieß, sagte: „Das Beste kommt zum Schluss: Jetzt werden die Mitarbeiter der Stadt Ihnen das Abendessen reichen.“ Und gleich auf Kommando servierten die Busbegleiter sowie die Mitarbeiter der Stadtverwaltung wie üblich Leberkäs mit Kartoffelsalat und Brötchen, zubereitet von Johannes Brugger und seinem Küchenteam.

Stadtseniorenrat stellt sich vor

Nachdem alle gestärkt waren, informierte der Vorsitzende des Stadtseniorenrats Bad Waldsee, Helmut Brecht, die Senioren über die Tätigkeit und Ziele des Stadtseniorenrats. Für die musikalische Stimmung sorgte der ehemalige „Stadt-Sheriff“, Udo Meier-Böhme.