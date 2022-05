44 Ukrainer starten Sprachkurs in der VHS

22 Ukrainerinnen und Ukrainer besuchen seit Donnerstag an zwei Vormittagen einen Erstorientierungskurs (EOK) in der Bildungseinrichtung. Ein weiterer Kurs mit ebenfalls 22 Interessenten startete am Montag. In ukrainischer Sprache begrüßte Oberbürgermeister Henne den Sprachkurs für ukrainische Geflüchtete in der Volkshochschule Bad Waldsee. Das berichtet die Stadt.

„Wir wollen in Bad Waldsee deutlich machen, dass wir an der Seite der Ukrainer stehen. Wir werden versuchen Ihnen Hilfestellung zu geben und alles zu tun, damit Sie sich hier in Bad Waldsee wohlfühlen“, so Matthias Henne.

Die Übersetzung übernahm Iryna Zirn, eine Ukrainerin, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Auch die Leiterin der Volkshochschule, Beate Scheffold, und die Sprachkoordinatorin Eva Ehrmann hießen die hochmotivierten Ukrainer willkommen. „Uns war es von Anfang an wichtig, ein qualitativ gutes Angebot zu organisieren“, so Scheffold.

Der Sprachkurs, der in den Räumen der Kirche St. Peter stattfindet, ist bis Anfang Oktober geplant und soll den Teilnehmerinnen und Teilnehmern eine erste Orientierung geben. Kursinhalte sind der Alltag in Deutschland, Arbeit, Einkaufen, Kindergarten, Bräuche, Wohnen und Gesundheit. Es gilt als erstes Orientierungsprogramm um einen Einblick in die deutsche Sprache und Kultur zu bekommen und erste Sprachkenntnisse zu vermitteln.

Der EOK lasse viel Freiheit, um den den individuellen Bedürfnissen der Teilnehmer entgegen zu kommen. Dabei wird werde nur „beschult“, sondern auch erkundet. Angebote außerhalb des Unterrichts, wie der Besuch der Stadtbücherei oder ein Ämtergang sind angedacht, so die Stadt.

Mit Waltraud Ritter-Sturies, Justine Damm und Astrid Kleiner habe die VHS drei sehr qualifizierte Lehrkräfte gefunden, zwei davon mit einer Zulassung für Integrationskurse des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF). Unterstützt und finanziert wird der Kurs vom Volkshochschulverband Baden-Württemberg als Projektträger und vom BAMF als Förderer.

Olga, Juristin aus Kiew und Tetiana ausgebildete PTA sind Teilnehmerinnen des Kurses. „Der Deutschkurs gefällt mir und auch den anderen sehr gut“, so Olga. Beide sind Anfang zwanzig, aus Kiew geflüchtet und sind auch anderen Kursen der VHS interessiert. Ihre Familien sind in der Ukraine, aber im Moment sei dort alles in Ordnung. „Die Teilnehmer sind hochmotiviert und ich spüre eine große Dankbarkeit und Offenheit“, so Justine Damm, Dozentin in dem Kurs.

Auch Suzana Vidakovic, Integrationsbeauftrage der Stadt Bad Waldsee, freute sich über das rege Interesse an dem Kurs. „Der Ansturm war überwältigend“ so Vidakovic, „circa 160 Ukrainerinnen und Ukrainer sind in den letzten Wochen in Bad Waldsee angekommen. Alle konnten dank großem ehrenamtlichem Engagement, federführend von Global - Arbeitskreis für Menschenrechte, privat unterkommen.“

Auch von städtischer Seite sind weitere Hilfsangebote geplant, auch ein Wegweiser, der bereits jetzt auf der Homepage der Stadt oder über QR-Code am Bürgerbüro aufgerufen werden kann. Dort finden sich Hilfsangebote und Informationen rund um Hausärzte, Kirche, Kleidung, Suppenküche und Anlaufstellen in der Stadt. Ein Impulsvortrag am 31. Mai zur Frage „Wie gehe ich mit traumatisierten Geflüchteten?“ um, soll vor allem Ehrenamtlichen, Sozialarbeitern und Lehrer Hilfestellung geben.

Die Nachfrage nach einem weiteren Sprachkurs ist sehr groß und ein weiterer Kurs von Seiten der Ehrenamtlichen ist in Planung. In der Volkshochschule finden nun zunächst die 44 Teilnehmenden des EOKs ein kleines bisschen Unterstützung und Gemeinschaft, heißt es in der Mitteilung der Stadt weiter.