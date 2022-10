43-Jähriger pöbelt sich in die Ausnüchterungszelle

Einen renitenten 43-Jährigen hat die Polizei am Dienstag in der Schützenstraße in Bad Waldsee festgenommen. Ihn erwarten Anzeigen wegen Ladendiebstahls, Beleidigung, Bedrohung und tätlichem Angriff von Polizeibeamten.

Ehe der Mann in Bad Waldsee verhaftet wurde, wollte er in Aulendorf in einem Einkaufsladen in der Poststraße Waren stehlen. Ein Mitarbeiter verhinderte das und wurde von dem 43-Jährigen verbal mit dem Tode bedroht. Die Polizei wurde gerufen und der Mann erhielt ein Hausverbot.

Der 43-Jährige hatte eine Spritze im Arm

Wenige Stunden musste die Polizei erneut wegen dem Mann ausrücken – dieses Mal in Bad Waldsee. Einer Gruppe Jugendlicher fiel der Mann auf, weil er eine Nadel im Arm stecken und Alkohol bei sich hatte.

Aus Sorge um ihn wählten sie den Notruf. „Der vermeintlich Hilflose dankte es des Jugendlichen abermals mit Todesdrohungen“, heißt es im Polizeibericht.

Auch die gerufenen Polizisten beleidigte und bedrohte der Mann. Außerdem griff er auf dem Weg in ein Krankenhaus eine Polizistin an. Sie wurde dabei aber nicht verletzt. Nach einer medizinischen Untersuchung wurde er in eine Ausnüchterungszelle gebracht.

Wie eine SZ-Nachfrage ergeben hat, blieb er dort die Nacht über und wurde am Mittwochmorgen wieder auf freien Fuß gesetzt.