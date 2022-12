43 Asylbewerber ziehen am Montag in die Stadthalle Bad Waldsee ein

Aufgrund der nach wie vor stark ansteigenden Zahl von Schutzsuchenden aus unterschiedlichen Ländern wird die Stadthalle Bad Waldsee ab Montag, 5. Dezember, zur Unterbringung von Asylbewerbern genutzt. Das teilte das Landratsamt Ravensburg am Donnerstagmorgen in einer Pressemitteilung mit. Zunächst werden 43 Menschen einziehen.

Allerdings nicht geflüchtete Menschen aus der Ukraine, sondern beispielsweise aus Syrien, Afghanistan oder der Türkei. Wie Oberbürgermeister Matthias Henne der „Schwäbischen Zeitung“ sagte, sei diese Änderung erst am Mittwoch final auf Bitten des Landkreises hin entschieden worden. Die Hilfsbereitschaft der Stadt Bad Waldsee sei unbenommen von Herkünften groß, betonte das Stadtoberhaupt.

Doch keine ukrainischen Geflüchteten

Ursprünglich sollte die Stadthalle als Behelfsunterkunft für ukrainische Geflüchtete dienen. Wie Henne erläuterte, seien jedoch die Zahlen an ukrainischen Geflüchteten im Landkreis Ravensburg derzeit etwas sinkend, während hingegen immer mehr Schutzsuchende aus anderen Ländern in die Region kämen. Das teilte auch das Landratsamt in der Pressemitteilung mit.

Ende September ging die Landkreisverwaltung nach eigenen Angaben noch von einer wöchentlichen Zuweisung von durchschnittlich 150 Schutzsuchenden aus der Ukraine aus. Daher wurden Behelfsunterkünfte in den großen Kreisstädten aufgebaut – in Bad Waldsee in der Stadthalle (die SZ berichtete).

Zahlen der Asylbewerber aus anderen Ländern steigen an

Zum Jahresende sei aber hingegen die Zahl der Asylbewerber aus anderen Ländern „ungewöhnlich stark“ angestiegen. Im Vergleich zum vergangenen Jahr sei es es ein doppelt so hoher Zugang.

„Im Oktober und November 2022 lagen die Zuweisungen bei über 100 Personen. Bereits im Monat November waren die Unterbringungsmöglichkeiten für Asylbewerber im Landkreis daher komplett ausgeschöpft“, erläutert das Landratsamt in der Pressemitteilung.

Landrat Sievers dankbar für „die große Solidarität der Stadt Bad Waldsee“

Daher sei es notwendig, diese Menschen in den Behelfsunterkünften wie die Waldseer Stadthalle unterzubringen. Dieser „dringenden Bitte“ des Landkreises in Anbetracht der insgesamt „sehr angespannten Unterbringungssituation“ habe die Stadt Bad Waldsee zugestimmt, wie das Landratsamt in dem Schreiben weiter erläutert.

„Der Landkreis sowie die Städte und Gemeinden sehen sich mit einer immensen Belastungssituation konfrontiert. Ich bin sehr dankbar für die große Solidarität der Stadt Bad Waldsee in dieser für uns alle extrem schwierigen Situation“, wird Landrat Harald Sievers in der Mitteilung zitiert.

OB Henne betonte im Gespräch mit der SZ, dass es wichtig sei, gerade in krisengeplagten Zeiten und besonders auch kurz vor Weihnachten gegenseitige Hilfsbereitschaft zu zeigen. „Mir und der Stadt Bad Waldsee sind Grundwerte wichtig, es geht um Zusammenhalt und ein anständiges Miteinander, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der kommunalen Familie. Gerade in schwierigen Zeiten für alle Menschen hierzulande und auf der Welt ist Zusammenhalt und wechselseitige Hilfe wichtiger denn je.“

Ehrenamtliche und Helferkreise an einem Tisch

In der kommenden Wochen sei geplant, dass Stadt und die ehrenamtlichen und sozial tätigen Helferkreise wie etwa das Global, die Suppenküche und andere Vereine zusammen kommen, um für eine bestmögliche Unterbringung und Integration der Menschen zu sorgen.

„Ich bin sehr dankbar für unsere zahlreichen Engagierten und bin nicht nur zuversichtlich, sondern überzeugt, dass wir wieder das Beste aus der Situation machen und eine gute Willkommenskultur in der Stadt Bad Waldsee schaffen werden.“

In der Stadthalle selbst werden die Menschen im Auftrag des Landkreises durch die Johanniter betreut. Diese Frage beantwortete Henne bereits am Dienstag in der Sitzung des Verwaltungsausschusses des Gemeinderats. Zu diesem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass doch keine ukrainischen Flüchtlinge einziehen werden.

Lage bleibt „weiterhin sehr dynamisch“

Wie das Landratsamt in der Pressemitteilung erläutert, entscheide das Land darüber, wie viele Personen welcher Nationalität und welchen Alters in den Landkreis kommen. „Die Lage bleibt weiterhin sehr dynamisch und ist stark vom weiteren Verlauf des Krieges in der Ukraine und sonstiger Flüchtlingsbewegungen abhängig“, wird der Erste Landesbeamte Andreas Honikel-Günther in der Mitteilung zitiert.

Aktuell gehe die Landkreisverwaltung von einer Zuweisung von 150 Asylbewerbern und 120 ukrainischen Geflüchteten pro Monat aus.

Zur Waldseer Stadthalle als Behelfsunterkunft: Insgesamt kann die Stadthalle nach Angaben des Landratsamts 120 Personen eine Unterkunft bieten. Der Landkreis hat die Stadthalle in den vergangenen Wochen bekanntlich entsprechend vorbereitet. „Sie steht schon seit zwei Monaten bereit“, so Henne.

Wie lange die Asylbewerber in der Stadthalle untergebracht werden, ist nach Angaben von Henne noch völlig unklar. „Die Lage ist derzeit sehr dynamisch, das kann aktuell niemand einschätzen. Erfahrungsgemäß ist die Situation in den Wintermonaten angespannter als beispielsweise im Frühjahr“, so Henne.