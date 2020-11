4000 Dosen für 16 Wohnparks auf Vorrat

Schon weit vor Ausbruch der Corona-Pandemie hat man bei der St.-Elisabeth-Stiftung über die Notfallversorgung mit Speisen nachgedacht. Dabei wurden Nägel mit Köpfen gemacht, wie die Einrichtung mitteilt: 4000 Dosen sind in der Zentralküche in Heggbach angekommen, die in den nächsten Tagen an die 16 Wohnparks der Stiftung verteilt werden.

Michael Mayer, Leitung der Zentralküche Heggbach, hat mit seinen Mitarbeitern vor der Großbestellung die Konserven ausgiebig getestet: von Lasagne über Rouladen oder Chili con Carne bis hin zu Käse, Wurst und Brot. Jeden Tag gehen 1900 Essen aus der Heggbacher Zentralküche auf die Reise in stiftungseigene Einrichtungen, Schulen oder Kitas oder in die Kantine Heggbachs. Der Blick auf die Zutatenliste der Dosen erstaunt Skeptiker: Keine oder nur wenig Stoffe zur Konservierung seien darin zu finden.

Was sich haltbar machen lässt, verpackt eine Firma, die in Amerika ihren Hauptsitz und in Rheinland-Pfalz ihr deutsches Standbein hat, in Weißblechdosen. Das biete den Vorteil, dass die Lebensmittel darin mindestens zehn Jahre lagerfähig sind.

Die Entscheidung traf Michael Mayer seiner Assistentin Michaela Rieger und der Hauswirtschafsleiterin Lydia Zimmermann mit ihrem Team im Wohnpark St. Vinzenz in Aulendorf. Darunter waren Mitarbeitende aus der Hauswirtschaft und der Pflege, auch wurde viel Wert auf die Meinung der Bewohnerschaft gelegt. Das Resultat nach zwei Testläufen: Die Speisen sind ansprechend in Geruch, Optik, schmecken lecker und können leicht und auf verschiedene Art erhitzt werden.

Mit dieser einhelligen Überzeugung ging es für Rieger und Mayer an die detaillierte Auswahl. Für alle 16 Wohnparks der St. Elisabeth-Stiftung sind nun Lebensmittel für sieben Tage vorrätig. Selbst Trinkwasser mit zehn Jahren Mindesthaltbarkeit gehört zum Sortiment. Damit ist die Altenhilfe der Stiftung für Notfälle jeder Art gerüstet und könnte bis zu einer Woche sämtliche Bewohner in den Wohnparks versorgen.

Für die Behindertenhilfe hat Michael Mayer schon länger ein Notfallkonzept erarbeitet, mit dem schnell eine Ersatzversorgung starten könnte, unter anderem durch Unterstützung ähnlicher Großküchen wie in Heggbach. Sind die Konserven in den zehn Jahren nicht zum Einsatz gekommen, werden sie in den Wohnparks für den Mittagstisch und das Abendessen aufgebraucht.