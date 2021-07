4. Spieltag des TC Wangens

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch den dritten Spieltag in der Württemberg-Liga konnten die Damen 30 des TC Bad Waldsee für sich entscheiden und verteidigen somit ihren 1. Tabellenplatz. Nach den deutlich gewonnen Einzeln von Jessica Tagliaferri, Nadine Hügel, Sonia Strongone, Carmen Rost und Simone Kibele stand es bereits 5:1. Die an Position 1 gesetzte Sonja Kohnle musste im zweiten Satz verletzungsbedingt aufgeben. In den Doppel holten Sonia Strongone mit Simone Kibele noch einen weiteren Punkt und so stand es am Ende 6:3 für die Bad Waldseer Damen. Nächste Woche geht es zum letzten Spiel nach Bühl. Natürlich werden sie nochmal alles geben um den Meistertitel in der Württemberg-Liga mit nach Hause zu nehmen.

Beim letzten Auswärtsspiel im Schwarzwald in Baiersbronn haben die Herren 40, trotz einer knappen 4:5 Niederlage, den Klassenerhalt gesichert. Nach dem Standardergebnis 3:3 in den Einzeln, klarer Sieg von Thimo Greiner und umkämpfte Siege von Oli Häusler und Thorsten Lehmann, war wieder mit viel Spannung in den Doppeln zu rechnen. Da wir die Reise schon ohne unseren Kapitän Chris Geiger antreten mussten, verletzte sich zu allem Überfluss auch noch Oli und stand fürs Doppel nicht zur Verfügung. Somit konnte leider nur ein Doppel (Greiner/Real) gewonnen werden. Nach kurzer Ungewissheit und Bekanntwerden der Ergebnisse der anderen Mannschaften stand dann um 22 Uhr fest, dass der Klassenerhalt geschafft war. Es spielten: Jürgen Bärtle, Thimo Greiner, Oliver Häusler, Erwin Real, Joachim Dehli, Thorsten Lehmann und Markus Müller. Am kommenden Sonntag, 25.07.2021 ab 10 Uhr, bestreiten wir unser letztes Heimspiel, gegen den designierten Württembergischen Mannschaftsmeister Herren 40 aus Böblingen und wir hoffen auf zahlreiche Unterstützung bei den zu erwartenden hochklassigen Matches.

Im Heimspiel trafen die Herren 1 des TC Bad Waldsee auf den TC Friedrichshafen 3. Die Mannschaft entschied das Spiel bereits nach den Einzeln sensationell mit 6:0 für sich. Es spielten Jakub Belan, Gabriel Schwarz, Manuel Schwarz, Markus Gotterbarm, Tobias Geiger und Sebastian Eisele. Klaus Schwarz verstärkte die Mannschaft im Doppel. Mannschaftsführer Albert Paul fehlte krankheitsbedingt. Zwei der drei Doppel entschieden die Herren 1 für sich und somit stand es am Ende 8:1 für den TC Bad Waldsee. Kommenden Sonntag spielt die Mannschaft auswärts gegen TC Hohentengen 1.