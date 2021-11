Diese Corona-Regeln gelten zum Fasnetsauftakt am 11.11. in Bad Waldsee

Den Auftakt in die neue Fasnet feiern die Waldseer Narren am Donnerstag, 11. November, um 11.11 Uhr auf der Hochstatt in Bad Waldsee – und zwar coronakonform.

Wie die Zunft mitteilt, gelten aufgrund der bestehenden Corona-Situation in diesem Jahr besondere Regelungen auf der Hochstatt: So gilt die 3G-Regel sowie Mundschutzpflicht und eine Pflicht zur Kontaktdatenerfassung mittels Luca-App oder Eintragen in bereitgestellte Listen.

Das Areal wird abgesperrt sein und es wird nur einen Eingang auf die Hochstatt von der Bleiche her geben. Am Federlesbrunnen wird die Narrenschar vom Fasnetslader sowie vom Zunftmeister begrüßt.

Dort ist in diesem Jahr der einzige offizielle Teil zum 11.11 der Narrenzunft – alle Programmpunkte werden dort der Öffentlichkeit dargeboten. Einen Umzug um den Stock wird es im Anschluss nicht geben.