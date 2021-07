36 iPads für Schulen in Haisterkirch und Reute

Insgesamt 36 fertig eingerichtete iPads haben die Grundschulen in Haisterkirch und Reute erhalten. Elf Geräte gingen an die Abt-Hermann-Vogler-Schule (Haisterkirch) und 25 Geräte an die Durlesbachschule (Reute), teilt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit.

Beschafft wurden die Geräte über die pauschale Förderung aus dem Finanzausgleich des Landes zur Förderung der Digitalisierung an Schulen. Bürgermeister Matthias Henne und die Erste Beigeordnete Monika Ludy freuen sich laut Mitteilung darüber, dass das große Projekt der Digitalisierung an den Waldseer Schulen immer mehr Fahrt aufnimmt und dass die Umsetzung immer größere Fortschritte macht. Daneben hätten die Schulen bereits iPads für das Homeschooling aus dem Förderprogramm der „Sofortausstattung“ erhalten.