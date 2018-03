35 Bäume auf dem Waldseer Fischteichgelände eingeschlagen

Bei Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt hat die Stadt Bad Waldsee am Mittwoch in Vorbereitung auf den Rückbau der alten Wasserbecken und die Umgestaltung des ehemaligen Fischteichgeländes nahezu 35 Bäume einschlagen lassen. Darunter waren nach Auskunft des Stadtförsters zahlreiche Eschen entlang der Steinacher Straße, die stark geschädigt waren und auch aus Verkehrssicherheitsgründen entfernt werden mussten. „Ein Biologe hat alle Bäume im Vorfeld untersucht und uns ’grünes Licht’ erteilt für diese Rodungsmaßnahmen, die mit Rücksicht auf den Naturschutz nur bis zum 28. Februar gemacht werden dürfen“, betonte Martin Nuber vor Ort. Die großen alten Bäume am Rande der Bleiche bleiben vorerst noch stehen und werden laut Nuber erst dann gefällt, wenn die Bauarbeiten für den geplanten Parkplatz auf dem Fischteichareal (SZ berichtete mehrfach) konkret werden. Für die Dauer der Forstarbeiten blieb die Steinacher Straße zwischen Stadthalle und Eugen-Bolz-Kindergarten am Aschermittwoch für den gesamten Verkehr gesperrt. Foto: Sabine Ziegler