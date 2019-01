Rund 1,3 Promille war laut Polizei das Ergebnis eines Atemalkoholtests bei einem 34-jährigen Autofahrer, der am Donnerstag gegen 01.30 Uhr in der Biberacher Straße kontrolliert wurde. Zur Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann von den Beamten in ein Krankenhaus gebracht, eine Weiterfahrt wurde untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Wegen Trunkenheit im Verkehr muss sich der 34-Jährige nun verantworten.