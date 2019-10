32. Auflage der Starkstromtage fand mit neuem Programmkonzept statt

„Wir wollten einmal etwas Neues machen“, hatte sich das Leitungsteam des Bad Waldseer Jugendkulturhauses Prisma überlegt. Deshalb hat es am Wochenende bei den 32. Starkstromtagen ein verändertes Programm gegeben: An beiden Abenden standen Live-Musiker auf der Bühne.

Den Anfang machte am Freitagabend die Hip-Hop-Band „Extra Large“ aus Oberschwaben. Die Musiker waren schon einmal bei den Starkstromtagen als Haupt-Act aufgetreten und auch als Vorband bei einem Auftritt des Sängers Mellow Mark. Jedoch war der Besucherandrang anfangs nicht wie erwartet und erhofft ausgefallen. Der Auftritt der Hip-Hopper gefiel der Waldseerin Isabelle Bierek trotzdem total gut. Die 19-Jährige ist seit 2015 im Leitungsteam des Jugendkulturhauses und hat das Programm mit ausgewählt. „Die haben richtig gute Stimmung gemacht, CDs verschenkt und das Publikum mit einbezogen“, war die Ehrenamtliche zufrieden. Die Musiker rappten Freestyle mit Wörtern aus dem Publikum und die wenigen jungen Leute im Saal tanzten ohne Scheu vor der Bühne.

Auch als die Reggaegruppe „Iriepathie“ als Headliner auf die Bühne kam, standen kaum mehr als zwei Dutzend Jugendliche vor der Bühne. An dem Abend kamen insgesamt knapp 100 junge Leute ins Prisma. Die österreichischen Musiker machten aber das Beste aus der Situation: „Uns ist es egal, ob wir vor zehn oder vor tausend Leuten spielen.“ Schließlich ist die Gruppe seit zwölf Jahren im Musikgeschäft und ist sonst größere Auftritte gewohnt. Aber die Anwesenden hatten Spaß und tanzten ausgelassen. Die Songthemen waren vielschichtig und sprachen die Jugendlichen an. Das Lied „Will dich immer“ handelte von Liebe und Sehnsucht, „Laut sein“ war energiegeladen und gesellschaftskritisch. Der motivierende Song „Hand zum Himmel“ hatte die starke Botschaft, niemals aufzugeben. So heißt es in den Textzeilen: „Es gibt keinen Grund schwarz zu sehen. Alles kommt, alles geht, denn so ist es halt im Leben, irgendwie wird’s weitergehen.“ Die Österreicher überzeugten mit ihren chilligen Reggae-Rhythmen sowie mit Rap-Passagen und fetzigen Dancehall-Beats.

Am zweiten Abend der Starkstromtage waren „Keine Zeit“ um den Rapper „Arat“ angekündigt und als Haupt-Act der Deutschrapper „Weekend“. Die traditionellen Starkstromtage waren sonst nach dem altbewährten Konzept gestaltet: Am Freitag legen DJs auf, am Samstag spielen Bands. Warum das Prisma-Team dieses Jahr davon abgekommen ist? „Techno hatten wir die letzten Jahre immer, und jetzt wollten wir eben einmal etwas anderes machen“, erklärte Isabelle Bierek. Das Team einigte sich auf das Motto Deutsch-Rap und Hip Hop, um auf den aktuellen Musikgeschmack vieler Jugendlicher einzugehen. Auch Sina Wagner aus dem Leitungsteam hatte die Musiker mit ausgewählt und war zufrieden mit dem Programm. Die 19-Jährige aus Baindt leistete von Februar bis August ihr FSJ im Prisma ab und ist seit dem Sommer im Leitungsteam dabei. „Ich finde es gut, wenn man etwas auch einmal anders macht“, fand auch Jugendhausleiter Matthias Stöhr. Gleichwohl stellte er am Wochenende fest, dass schon einige Jugendliche die DJ-Musik vermisst hätten. „Waldsee ist eine DJ-Hochburg“, kennt Stöhr die lokale Musikszene. Für diese Interessen plant das Prisma-Team in der Adventszeit eine Nikolausparty, wo dann DJs auflegen.