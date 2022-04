31 künftige Erstklässler durften sich freuen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Dank der Bad Waldseer Firma RAFI Systec GmbH & Co.KG, die auch dieses Jahr die Schulranzenaktion mit 5000 Euro finanziert, konnte der Kinderschutzbund 50 neue Markenschulranzen mit Mäppchen und Sporttaschen kaufen. In den Kindergärten in Bad Waldsee, Aulendorf und Bad Wurzach wurden 31 Kinder von Alleinerziehenden und Familien mit Migrationshintergrund von den Gruppenleiterinnen ausgewählt. Bei allen selektierten Familien mit künftigen Erstklässlern erhielten die Mitarbeiter des KSB keine Namen, sondern nur die entsprechenden Anzahlen an Schulranzen für Jungen und Mädchen. So blieb die Schulranzenaktion vollkommen anonym und die Mitarbeiter des KSB gaben nur die entsprechenden Schulranzen im Kindergarten ab. Diese übergaben die Ranzen dann direkt den Eltern, die an Ostern ihre Kinder mit einem neuen Schulranzen überraschen konnten. So kann in den betreffenden Familien jeweils der künftige Erstklässler im Herbst mit einer modernen Schulmappe stolz die Schule beginnen. Die restlichen Ranzen sind für die ukrainischen Grundschüler vorgesehen, die bereits beim Kinderschutzbund in der Betreuung sind.