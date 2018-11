3000 Kilometer zu Fuß bis zum Nordkap

Simon Michalowicz berichtet am Donnerstag, 15. November, im Erwin Hymer Museum von seinem atemberaubenden Abenteuer „Norge på langs“ – „Norwegen der Länge nach“.

Die Route gilt als die Königsdisziplin unter Norwegens Wanderungen. Zu Fuß wanderte Simon Michalowicz vom südlichsten Punkt am Kap Lindesnes bis zum Nordkap, eine Tour von fast 3000 Kilometern in den hohen Norden jenseits des Polarkreises, heißt es in der Ankündigung.

Insgesamt 140 Tage lang zog er durch die Weiten des Fjells, genoss die Magie des skandinavischen Herbstes und beobachtete Polarlichter. In seinem Vortrag erzählt Michalowicz wie er trotz kaputten Schuhen, verlorenem Zelt und ungeplanten Umwegen beharrlich seinem Ziel entgegen ging, das ihm alles abverlangte und zugleich alles bot, wonach sich ein Wanderer sehne, so die Mitteilung weiter. Vom Nordlandvirus befallen, erlebte er den Lauf der Jahreszeiten hautnah, begegnete abseits der Touristenströme freundlichen und offenen Norwegern, tauchte hinab in das skandinavische Friluftsliv, das Leben draußen an der frischen Luft, und begegnete unzähligen Rentieren.

Die Live-Reportage von Simon Michalowicz beginnt um 19 Uhr und findet in der Sonderausstellungshalle des Erwin Hymer Museums statt. Einlass ist ab 18.15 Uhr. Karten für die Live-Reportage, inklusive Museumseintritt, kosten 14 Euro im Vorverkauf und 18 Euro an der Tageskasse. Der Vorverkauf findet an der Museumskasse, unter Telefon 07524 / 97667600, statt.

Außerdem bietet das Restaurant Caravano im Erwin Hymer Museum zu den Live-Reportagen Genießer-Abenteuer-Pakete an. Sie beinhalten ein passend zum Thema abgestimmtes Zwei-Gänge-Menü und das Ticket für die Live-Reportage mit Sitzplatzreservierung. Karten hierfür gibt es ebenfalls an der Museumskasse.