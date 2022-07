300 Kinder und Jugendliche tanzen das Ballettmärchen „Peter Pan“

Zwei fulminante Abende hat die Ballettschule Waidacher einem begeisterten Publikum in der jeweils vollbesetzten Stadthalle in Bad Waldsee beschert. Etwa 300 Kinder und Jugendliche waren an der Aufführung des Ballettmärchens „Peter Pan“ beteiligt. In der Geschichte des schottischen Schriftstellers J. M. Barrie fliegen Wendy Darling und ihre Brüder mit Peter Pan durch Nimmerland in eine fantastische Zauberwelt.

Schulleiterin stellte fantasievolle Kostüme selbst her

Mit größtenteils von Julia Waidacher, der Leiterin der Ballettschule, selbst hergestellten, prächtigen, fantasievollen Kostümen gelang es ihr, alle Ballettmädchen und auch etliche Buben freud- und erwartungsvoll auf die Bühne zu bringen. Da konnte man kleine Wolken und große Meerjungfrauen, kleine und große Indianer, das Krokodil und natürlich Tinkerbell und Tiger Lilly mit ihrem Stamm, den verlorenen Jungs sowie Käpt´n Hook bewundern. Die Kulisse war passend zu dem Geschehen auf der Bühne meisterlich mit Effekten installiert worden.

Modern Dance und Hip Hop im zweiten Teil der Aufführung

Im zweiten Teil führten ältere Balletttänzerinnen „Modern Dance“ und „Hip Hop“ in verschiedenen Formationen vor. Die Gruppen überzeugten durch beeindruckende Ausdruckskraft in Beweglichkeit, Gestik und Mimik. Die vielen Gäste genossen die Aufführungen und waren begeistert vom Gebotenen. Zum Schluss kam Julia Waidacher mit auf die Bühne. Wie auf dem Foto zu sehen, wurde sie mit Blumen geradezu überhäuft. Foto: Simone Martin