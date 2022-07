300 Besucher bei Brunnenfest-Konzert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Hüdde und Mehr haben den Brunnenplatz in Reute mit den CrossBeats gerockt. Zur Eröffnung des Brunnenfestes in Reute hat am Freitagabend des 8. Julis die Band CrossBeats über 300 Besucher auf den Brunnenplatz gelockt.

Nach der kurzfristigen Zusage der Band hat sich das Team, bestehend aus Simmy Strobel, Chrissi Hoffert und Adele Eggart ganz schön ins Zeug gelegt, damit es ein unvergesslicher Abend wird.

Durch die Unterstützung vom TSV Reute Runners und den freiwilligen Helfern hat das Team den Abend nach ein paar Rückschlägen richtig gerockt.

Wir möchten uns bei allen Helfern und Mitwirkenden bedanken. Vor allem haben uns mehrere Sponsoren diesen Abend ermöglicht. Durch das positive Feedback hat Hüdde und Mehr die Band auch schon fürs nächste Jahr gebucht. Wir freuen uns jetzt schon auf einen rockigen und fetzigen Abend.