30 Jahre Zeitfahren zur Grabener Höhe

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 18. September fand bereits zum 30. Mal das Radrennen hinauf zur Grabener Höhe, dem Waldseer „Alpe d’Huez“ statt. Einige Teilnehmer verliehen aber schnell der Grabener Höhe den neuen Namen Mont Ventoux (der Berg der Winde). Dies war angesichts des kalten und sehr windigen Wetters durchaus nachvollziehbar. Erneut konnte der Veranstalter die LRG Möhre Bad Waldsee ein großes und leistungsstarkes Teilnehmerfeld auf die Strecke schicken.

Dieses Feld bot 2022 wieder ein buntes Bild an Radsportlern. Für alle galt das gemeinsame Ziel: „So schnell wie möglich hinauf zur Grabener Höhe“.

Am schnellsten schaffte dies Philip Schenk vom Freundeskreis Uphill, der die zehn Kilometer lange und sehr anspruchsvolle Strecke in einer Zeit von 15:44 Minuten bewältigte. Knapp dahinter folgte auf Platz zwei mit 15:49 Minuten der Deutsche Meister (MTB) Markus Kaufmann (RSV Seerose Texpa-Simplon). Platz drei belegte Sebastian Schäfer (RV-Weingarten Racingteam) in 16:26 Minuten.

Bei den Radrennfahrerinnen gewann mit einer sehr guten Zeit von 18:00 Minuten die für die SG Niederwangen startende Stephanie Wunderle. Auf Platz zwei folgte mit 18:52 Minuten die Siegerin von 2019 Karoline Brüstle vom TV Neidlingen. Platz drei belegte Anna Dangelmayer (TG Biberach/ SV Sulmentingen) in 19:36 Minuten.

Die parallel ausgetragenen Stadtmeisterschaften konnten auch in diesem Jahr die Bad Waldseer Radfahrer und Radfahrerinnen besonders motivieren.

Sieger und damit Stadtmeister bei den Männern wurde Luis Grünvogel in 17:00 Minuten. Platz zwei erreichte Moritz Speh nach 17:57 Minuten. Nur knapp dahinter folgte Sebastian Dachs in 18:04 Minuten.

In der Frauenwertung der Stadtmeisterschaften gewann Birgit Stangassinger in 21:39 Minuten, gefolgt von Theresa Speh in 24:07 Minuten. Platz drei belegte die 80-jährige Lydia Ettenhofer in 39:10 Minuten, die mit einem gewöhnlichen Stadtfahrrad unterwegs war.

Die Stimmung auf der Grabener Höhe war wieder fast wie in Alpe d’Huez bei der Tour de France. Die Siegerehrung wurde zum 30. Jubiläum durch die Anwesenheit der Weltmeisterin Laura Süßemilch und des deutschen MTB-Meisters Markus Kaufmann bereichert. In einem Interview gaben beide einen Einblick in den Alltag eines Radprofis. Beiden war gemeinsam, dass sie durch ihre natürliche Art die anwesenden Radsportler begeistern konnten.