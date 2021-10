28-Jähriger kommt von von der Reutestraße bei Bad Waldsee ab

Glück im Unglück hatte laut Polizeibericht ein 28-jähriger Autofahrer, als er am Mittwoch kurz vor 6 Uhr mit seinem Wagen von der Reutestraße abkam. Der Toyota-Fahrer war von Reute in Richtung Bad Waldsee unterwegs und war seinen Angaben zufolge vom entgegenkommenden Verkehr geblendet worden. In der Folge prallte sein Wagen gegen mehrere Bäume. Während der 28-Jährige unverletzt blieb, entstand an seinem Toyota Totalschaden. Das Auto war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.