28-Jähriger belästigt in Bad Waldsee Polizistin und Rettungsdienst

Wegen sexueller Belästigung muss sich ein 28-Jähriger verantworten, der am Mittwoch kurz vor 22 Uhr in der Friedhofstraße sowohl eine Mitarbeiterin des Rettungsdienstes wie auch eine Polizistin angegangen hat. Der betrunkene Mann war laut Polizeibericht von Passanten gemeldet worden. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte entblößte sich der Betrunkene mehrmals und fasste an sein Glied.

Als er letztlich in Polizeigewahrsam genommen werden sollte, griff er einer Polizistin in den Schritt. Er musste den Rest der Nacht in einer Gewahrsamszelle der Polizei verbringen. Das Kriminalkommissariat Ravensburg hat die Ermittlungen gegen den Mann übernommen.